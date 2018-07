Villingen-Schwenningen vor 18 Stunden

Bald geht's los mit dem Bau der neuen ViP-Loge

Im Villinger Friedengrundstadion tut sich eine Menge. Baustart an der Haupttribüne in drei Wochen. Helfer des Vereins arbeiten an einem neuen ViP-Konzept. Die Stadt wiederum investiert in die Modernisierung und Sanierung der Anlage