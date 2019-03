von SK

Während der Fahrt in einem Baustellenbereich der Neckarstraße in Richtung Stadtmitte sind zwei Beamte einer Zivilstreife des Hauptzollamtes Singen am Sonntagmittag, gegen 12.20 Uhr, von einem 50-jährigen Mann in einem weißen Kia Sportages etwa auf Höhe der Abzweigung Lammstraße gefährlich überholt und dann auch noch mit dem erhobenen Mittelfinger beleidigt worden. Dies teilt die Polizei mit.

Der Fahrer des zivilen Zollfahrzeugs musste aufgrund des rowdyhaften Überholvorgangs stark abbremsen, so dass der Kia-Fahrer gerade noch vor einem entgegenkommenden Wagen wieder nach rechts einscheren konnte und es nicht zum Unfall kam. In der Folge zeigte der Mann im Kia den Beamten auch noch den "Stinkefinger".

Zu diesem Vorfall sucht die Polizei nun dringend Zeugen, insbesondere den Fahrer, des aus Richtung Stadtmitte beziehungsweise vom Neckartower her entgegenkommenden Fahrzeugs. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720/8500-0) in Verbindung zu setzen. In der Folge wird sich der 50-jährige Fahrer des weißen Kias dann in einem Strafverfahren für sein rücksichtsloses Verhalten und die beleidigende Geste verantworten müssen.