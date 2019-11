Bei der 1. Halloween-Party in der Neckarhalle in Schwenningen standen die Gäste für den Eintritt Schlange. Drinnen drängten sich die Gruselgestalten dicht an dicht. Skurrile Gestalten, mit Spinnenweben verhängter Eingangsbereich, Feuerfackeln und leuchtende Kürbisse verwandelten die Neckarhalle in das „castle of mystery“. Gäste überraschten mit kreativen Kostümen und sogar die Musik war richtig gruselig.