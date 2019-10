Villingen-Schwenningen vor 32 Minuten

Autofahrer dreht durch und verwüstet Hochschulgelände

Buchstäblich durchgedreht ist offebar ein Autofahrer auf dem Gelände der Dualen Hochschule in der Schwenninger Erzbergerstraße. Dort richtete er in der Nacht auf vergangenen Freitag durch seine Fahrmanöver beträchtlichen Schaden an.