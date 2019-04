VS-Herzogenweiler / Vöhrenbach vor 47 Minuten

Autofahrer (71) stirbt nach Unfall zwischen VS-Herzogenweiler und Vöhrenbach

Am Donnerstagmorgen ist ein 71-jähriger Audi-Fahrer von der Kreisstraße 5734 abgekommen und in einem Gebüsch gelandet. Der Mann starb kurz darauf an der Unfallstelle.