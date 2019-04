von Roland Dürrhammer

"Wenn wir uns nicht bemühen die Demokratie zu erhalten, besteht die Gefahr, dass sie uns verloren geht", sagt Peter Exner vom Landesarchiv Baden-Württemberg anlässlich der Eröffnung der Sonderausstellung "Demokratie wagen? Baden 1818 bis 1919", die vom 27. April bis 9. Juni im Franziskanermuseum zu sehen ist.

Zwei wichtige Ereignisse feiert die badische Geschichte 2018 und 2019. Für das Großherzogtum Baden wurde 1818 die frühkonstitutionelle Verfassung erlassen und 1918 brach die Monarchie zusammen, Baden wurde eine Republik, die 1919 eine Verfassung erhielt.

Das Generallandesarchiv Karlsruhe greift in dieser Ausstellung die wichtigen Zäsuren badischer Geschichte auf. Museumsleiterin Anita Auer hat mit ihrem Team bereits 2016, nach Bekanntwerden über die Planungen der Wanderausstellung, Interesse bekundet, diese nach Villingen zu holen. Nach Karlsruhe, Freiburg, Offenburg und Heidelberg ist Villingen die fünfte Station der Wanderausstellung, die 2018 startete.

Wolfgang Hilpert vom Baarverein und Museumsleiterin Anita Auer, sind stolz auf die Ausstellung, Demokratie wagen? Baden 1818 bis 1819, die am Freitag von den Kuratoren des Landesarchives Baden-Württemberg, Peter Exner und Rainer Brüning (von links), im Franziskanermuseum eröffnet wurde.

"Wir sind bereits bis 2021 ausgebucht", sagt Exner. Die Ausstellung sei in acht Kapitel aufgegliedert und solle einen Beitrag zur Auseinandersetzung der Bürger mit unserem demokratischen Gemeinwesen leisten.

"In Zeiten von Fake-News, der sinkenden parlamentarischen Legitimierung und des völkischen Populismus, soll die Ausstellung zur Diskussion einladen und die Errungenschaft individueller Freiheitsrechte verdeutlichen", so Exner, Kurator der Ausstellung. Auch junge Menschen wolle man mit der Ausstellung ansprechen.

"Für die Schüler der Sekundarstufen eins und zwei sind Arbeitsblätter zur Ausstellung beim Generallandesarchiv Karlsruhe erhältlich". Man wolle Schüler in ihrer politischen Urteilskraft stärken und sie gegen Einflüsterungen von Demokratiegegner immunisieren, so Exner.

"Wir zeigen ihnen die Ausstellung, weil uns Demokratie heute so selbstverständlich geworden ist", sagt Oberbürgermeister Jürgen Roth bei der Eröffnung der Ausstellung. Wahlrecht, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht seien dem Gemeinwesen garantiert. "Diese Rechte können wir wahrnehmen, was nicht immer der Fall war", so Roth.

Die Revolution 1848/1849 auf der Baar spielte eine große Rolle beim Erringen dieser Freiheiten und Rechte. Anlässlich hierzu hat das Team des Franziskanermuseums Schätze und aussagekräftige Exponate aus dem Franziskanermuseum und anderer Orte zur lokalen Anbindung an die Ausstellung beigesteuert. Begleitveranstaltungen und öffentliche Führungen ergänzen die Ausstellung.

Die Ausstellung ist vom 27. April bis 9. Juni dienstags bis samstags von 13 Uhr bis 17 Uhr, sonntags und feiertags von 11 Uhr bis 17 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.