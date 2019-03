Villingen-Schwenningen (cho) Am Montag will der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistages den Weg frei machen für den Bau eines Kreisels an der gefährlichen Stumpenkreuzung. Eigentlich hätte dieser Beschluss schon im November gefällt werden sollen, die Kreisräte lehnten das aber ab, weil noch eine genaue Verkehrszählung der Stadt fehlen würde.

Die Stadt aber hat keine Notwendigkeit gesehen, neue Zahlen vorzulegen. Jetzt scheint es hinter den Kulissen eine Einigung gegeben zu haben, denn die Kreisverwaltung rät zum Umbau der Stumpenkreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz. Da die Stadt Villingen-Schwenningen eine dauerhafte Sperrung der Gemeindeverbindungsstraße nach Weilersbach ablehne und alle anderen Vorschläge als "nicht zielführend" erachtet werden, solle jetzt der Kreisverkehr kommen.

Villingen-Schwenningen Verwirrung um die Stumpenkreuzung und wieder passiert nichts Das könnte Sie auch interessieren

Die Kosten sind mit rund 680 000 Euro kalkuliert, nach Abzug von Zuschüssen müsste der Kreis davon 305 000 Euro bezahlen, an der Stadt blieben 85 000 Euro hängen. Wenn die Ausschussmitglieder am Montag für den Kreisverkehr stimmen, könne die Straßenplanung in Auftrag gegeben werden. Auch müssten die notwendigen Flächen gekauft werden, so ist der Vorlage für die Ausschuss-Sitzung zu entnehmen.

Über diese gefährliche Kreuzung, an der viele schwere Unfälle passieren, wird seit Jahren diskutiert und um eine Lösung gerungen, wie dieser Unfallschwerpunkt entschärft werden könne. Für die Experten ist schon lange klar, dass nur ein Kreisverkehr eine adäquate Lösung des Problems darstelle. Der Sicherheitsgewinn für die Verkehrsteilnehmer sei am größten und nachhaltigsten. Gleichzeitig würden die Eingriffe in Natur und Umwelt minimiert. Allerdings kostet ein Kreisel viel Geld und dieses Geld wollte der Kreistag bislang nicht locker machen, eine Mehrheit lehnte bislang einen Bau ab mit der Begründung, erst müssten andere Maßnahmen geprüft werden.

Villingen-Schwenningen An der Stumpenkreuzung dreht sich alles im Kreis und nichts geht voran Das könnte Sie auch interessieren

So sollte die Stadt beispielsweise die Gemeindeverbindungsstraße nach Weilersbach sperren, dies lehnte der Gemeinderat aber ab. Da die Stadtverwaltung jedoch haftungsrechtliche Probleme sah, wurde im September 2018 die Straße halbseitig gesperrt. Außerdem machte die Stadt klar, das die Sperrung nur vorübergehend bleiben könne. Der Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreistages tagt am Montag, 11. März um 15 Uhr im Landratsamt.