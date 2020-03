„Unsere Mitarbeiter, die sich in der Corona-Risikogruppe befinden, sind derzeit im bezahlten Urlaub. Unsere Termine absolvieren wir per Mail, Telefon oder Videotelefonie“, sagt Rainer Müldner. Auch der Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft Villingen-Schwenningen (WBG) und seine Mitarbeiter müssen einen Teil ihrer Arbeit wegen des Coronavirus derzeit massiv umstellen.

Rainer Müldner ist Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft Villingen-Schwenningen. | Bild: Wohnbaugenossenschaft VS

Ein anderer Teil läuft dagegen normal weiter: der Bau von 30 Wohnungen in der Freiburger Straße, in der einst geflüchtete Menschen und ganz früher Soldaten lebten. „Wir bauen an und in zwei Gebäuden mit den Hausnummern 28, 30, 32, 34 und 36“, sagt Müldner im SÜDKURIER-Gespräch. Derzeit gebe es noch keine Anweisungen, die Baustellen zu schließen. Außerdem bräuchten die Menschen auch jetzt dringend neue Wohnungen.

Gekauft hat die WBG das Gebäude eigenen Angaben zufolge in einem schlechten Zustand. Das Haus sei aus den 1950-er Jahren und gerade was den Energiehaushalt anbelangt weit hinter dem heutigen Standard. „Deswegen nehmen wir eine Kernsanierung vor“ sagt der Geschäftsführer. Übrig bleiben von den alten Wohnungen werde nur noch die Hülle. Anschließend sollen die Gebäude die Vorgaben für den Wohnungsbau was etwa das Thema Energieeffizienz anbelangt sogar übertreffen.

Die Bauarbeiten in der Freiburger Straße. | Bild: Hahne, Jochen

Bis zum Frühsommer 2021 sollen die 30 Wohnungen – Zweizimmer-, Dreizimmer und Vierzimmerwohnungen – fertig gebaut sein. Die Wohnbaugesellschaft investiert eigenen Angaben zufolge sechs Millionen Euro in den Umbau in der Freiburger Straße. „Unsere Aufgabe als kommunale Einrichtung ist es, für günstigen Wohnraum zu sorgen. Wie die Mietpreise konkret sein werden, wissen wir jetzt noch nicht. Sie werden aber 20 Prozent unter dem üblichen Mietspiegel liegen“, verspricht Müldner.

Schon weiter ist das WBG-Projekt in der Sperberstraße in Villingen. Dort entstehen aktuell 66 neue Sozialwohnungen. „Die werden derzeit bezogen. Im Juli wollen wir mit dem Umbau komplett fertig sein“, sagt Müldner. Dann soll es 96 weitere Wohnungen in Villingen geben, die günstiger zu mieten sind.

Bild: Hahne, Jochen

Die sechs Millionen Euro, die in der Freiburger Straße investiert werden, und die zehn Millionen Euro, die die WBG in der Sperberstraße in die Hand nimmt, sollen nicht die letzten gewesen sein. Geschäftsführer Müldner: „Weitere Projekte werden sicher kommen. Mit der Freiburger Straße ist unser Beitrag für günstiges Wohnen in VS nicht abgeschlossen.“