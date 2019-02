Es geschah am Morgen des 30. Januar 2019. Plötzlich stehen Polizeibeamte in der Rietheimer Firma von Boris Petek. Bei dem Sanierungs-Fachbetrieb wird an der Höchtenstraße ein Nigerianer zur Abschiebung abgeholt. Kolleginnen weinen, andere Beschäftigte schütteln stumm den Kopf und Geschäftsführer Boris Petek ist am Ende eines langen Kampfes: "Mich macht das wütend", sagt er heute. "Es geht um die Art und Weise, da kommt in einigen Monaten ein neues Einwanderungsgesetz, auf dessen Basis unser Kollege in Deutschland bleiben könnte. Anstatt ihm nun übergangsweise eine Härtefallregelung zuzugestehen, wird er in den Flieger gesetzt. Uns fehlt er nun im Betrieb und wir finden bis heute keinen Ersatz."

Peteks Firma kommt immer dann, wenn nichts mehr geht: Bei Überschwemmungen, nach Bränden und anderen Schicksalsschlägen rücken die Spezialisten an. Räumen auf, sortieren Reste, trennen Müll und sanieren schwer geschundene Bausubstanz. Einer in diesem Team war Goodluck Akpereta. Der Nigerianer kam im Juli 2018 zu Boris Peteks Firma, "auf wärmste Empfehlung einer Bekannten habe ich ihn eingestellt." Boris Petek schwärmt, wenn er über Goodluck redet. Der Vorname bedeutet auf Deutsch: Viel Glück.

Der Chef war immer zufrieden

Dabei muss sich der 42-Jährige große Mühe gegeben haben. "Er sprach ganz gutes Deutsch und hatte eine unheimlich gute Sensibilität für die Details." Wenn ein Petek-Team an einer Immobilie anrückt, dann geht es oft darum, in Schutt oder Schlamm die Wertsachen der Bewohner zu finden. "Er hat da immer alles abgegeben und bei uns in den Tresor gelegt, er war grundehrlich", lobt der Geschäftsführer. Der Mann aus Afrika arbeitete zuvor in der Logistikbranche und in Deutschland als Reinigungskraft für Hotels.

Goodluck wurde am vorletzten Januar-Tag mit Polizeibegleitung in den Zug nach Leipzig gesetzt und abends ging der Flieger in sein afrikanisches Herkunftsland. 400 Euro, die ihm Boris Petek noch fürs Ankommen zugesteckt hatte, seien ihm bei der Einreise zuhause sofort abgenommen worden, hätte der Abgeschobene später aus Nigeria geschrieben.

Ihm sei erklärt worden, er brauche kein Geld. Gelassen hätte man ihm nur Geld zum Telefonieren. Er habe seiner Frau angerufen, die ihn dann am Flughafen abholen konnte. Der Mann, der in Deutschland geschätzter Kollege eines mittelständischen Dienstleistungsbetriebes war, muss sich heute mit Gelegenheitsjobs in Afrika über Wasser halten – und damit auch drei Kinder versorgen.

Der Mann, den sie in seiner Rietheimer Firma bei Villingen nur Goodluck nennen, kam 2014 und deutlich vor dem großen Flüchtlingsstrom nach Deutschland. Er stellte einen Asylantrag, weil er als Katholik zuhause verfolgt werde. Außerdem bedrohe ihn die Terrorgruppe Boko Haram. Vor diesen weltweit berüchtigten Killern habe er seine Familie schon einmal in Lagos verstecken müssen, wie es in einem Beschluss des Freiburger Verwaltungsgerichts unter anderem heißt. Hier hat Goodluck Akpereta Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt. "Abgelehnt" befand das Verwaltungsgericht am 11. Juni 2018.

Ein aussichtsloser Kampf

Boris Petek versuchte, seinen Mitarbeiter vor der Abschiebung zu retten. Er wollte ihn in der Firma behalten. "Das Ziel war, ihn weiter zu schulen und aufzubauen." Mitarbeiter findet er für diesen Bereich keine. Im Herbst 2018 stellte ein Rechtsanwalt ein Härtefallersuchen. Ziel: Die Bundesrepublik möge auf die Abschiebung verzichten.

Villingen-Schwenningen Die Abschiebepraxis in Baden-Württemberg und was sich bald ändern könnte: Interessante Zahlen und Fakten Das könnte Sie auch interessieren

Eine spezielle Kommission entscheidet für das baden-württembergische Innenministerium über solche Wünsche. Am 3. Dezember 2018 teilte das Innenministerium mit, der Härtefallantrag sei von dieser Kommission erst gar nicht gestellt worden. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: Eine Mitteilung von Gründen für die getroffene Entscheidung ist nicht möglich, das die Kommission ihre Beschlüsse ohne Begründung fasst." Gegen die Entscheidung der Härtefallkommission gebe es "keinen Rechtsbehelf."

Goodluck Akpereta war mit dieser Mitteilung am Ende des Instanzenwegs. Die Firma Petek, die Tag für Tag schwierige Fälle bearbeitet, wenn auch auf dem Immobiliensektor, musste ebenfalls feststellen, am Ende eines vergeblichen Kampfes angelangt zu sein. Am 7. Dezember teilt ein Anwalt dem Nigerianer und seiner Firma mit, es müsse "jederzeit mit der Abschiebung gerechnet werden".

Ein letzter Hilferuf verhallt

Als das Team Petek im Januar ohne Goodluck ins neue Jahr starten musste, platzte dem Firmenchef irgendwann der Kragen. Die Sache nagte an ihm: Er schrieb kurzerhand an den Regierungschef Winfried Kretschmann. Er beklagte sich über die Abschiebung. Leidtragende seien nicht nur seine Firma, sondern auch die Kundschaft.

Petek betont in dem Schreiben, dass aus seiner Sicht wenigstens eine befristete Duldung angemessen gewesen wäre. Er beklagte die Kosten des juristischen Verfahrens und des Umstandes, dass er ein halbes Jahr lang nun vergeblich einen sehr geeigneten Mitarbeiter ausgebildet hätte. Sein Appell an Kretschmann: "Ändern Sie die Abschiebepraxis."

Eine Antwort des Staatsministeriums kam in diesen Tagen: Im Namen von Ministerpräsident Kretschmann dankt eine Mitarbeiterin Boris Petek und seinem Betrieb für den Einsatz für Geflüchtete. Bestätigt wird das entstehende "Fachkräfteeinwanderungsgesetz".

Es sei noch offen, so das Staatsministerium, wann ein Ausreisepflichtiger von einer Beschäftigungsduldung profitieren könne. Beratungen in Bundesrat und Bundestag hierzu stünden noch aus. Die konkrete Ausgestaltung der Beschäftigungsduldung sei "noch nicht absehbar". Ein Aussetzen der Ausreisepflicht sei damit auch nicht möglich.

Das Staatsministerium macht klar, dass sich ein künftiges Fachkräfteeinwanderungsgesetz nur an Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung oder mit einem Hochschulabschluss richte. Mit anderen Worten: Die dringend benötigte einfache Arbeitsleistung eines Goodluck Akpereta wird in künftigen Gesetzen offenkundig nicht geregelt.

Der Mann aus Nigeria hat als Katholik auch im Schwarzwald-Baar-Kreis gewirkt. In einer Freikirche war er als Messdiener aktiv. Jetzt betet er in seinem Heimatland am Golf von Guinea. Dass ihn niemand erschießt oder in die Luft sprengt, was ihm dort auch schon angedroht worden sein soll. An die Firma Petek schickte Goodluck auch ein paar Fotos. Er umarmt darauf seine Frau und eine Tochter. Vielleicht findet er ja doch zuhause sein Glück. Wie heißt der Slogan von Boris Peteks Firma: "Der Phönix aus der Asche."