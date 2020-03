von SK

Gemeinsam handeln: „Wir bleiben für eure Lieben da – bleibt ihr für uns zuhause.“ Auch das Pflegeteam im Seniorenzentrum Welvert in Villingen will in der Corona-Krise ein Zeichen setzen.

Ab sofort gilt für alle im Pflegedienst die Mundschutzpflicht. Die Mitarbeiter bitten mit ihrem Aufruf alle Angehörigen darum, Besuche im Seniorenheim möglichst zu vermeiden und so Ansteckungen zu verhindern. Und sie versprechen, sich gut um die Bewohner zu kümmern.

