von Redaktion

Nicht nur heute sind die Bäder der Stadt ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Bereits ab dem 19. Jahrhundert stand das Schwimmen, Planschen und Sonnenbaden in den Städten Villingen und Schwenningen hoch im Kurs. Das Archivale des Monats August zeigt Aufnahmen aus dem Jahre 1935 vom Badebetrieb im Freibad an der Waldstraße in Villingen. Hier begann im Sommer 1883 der Badebetrieb.

Video: Karl Anton Kindler

1968 wurde das Gelände schließlich an die Firma Kienzle verkauft. Heute hat das Polizeirevier hier seinen Sitz. Carl Anton Kindler filmte das Geschehen im Schwimmbad rund um die Präsentation der aktuellsten Bademode. Im Stadtarchiv befindet sich auch eine Badeordnung von 1894. Sie ruft zu "Ordnung und Anständigkeit" während des Badens auf und verbietet "lärmendes Gespräch und großes Geräusch" im Bad.

