Kurz vor 16 Uhr kreiste am Montag ein Polizeihubschrauber in niedriger Flughöhe über dem Stadtgebiet von VS-Villingen. Auch über dem Magdalenenberg wurde der blaue Hubschrauber mit einem weißen Streifen an der Seite gesichtet.

Doch das Fluggerät war nicht im Auftrag des Polizeipräsidiums Konstanz unterwegs, was eine Nachfrage des SÜDKURIER ergab. Auch die Beamten vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen meldeten: „Nicht von uns.“

Erst eine Anruf bei der Bundespolizei in Böblingen brachte die Auflösung. „Es war ein Aufklärungsflug und kein aktueller Einsatz“, sagte Pressesprecher Daniel Rosin. Bei solchen Flügen würde die Besatzung nach möglichen Landestellen Ausschau halten, wo im Ernstfall Einsatzkräfte sicher und schnell abgesetzt werden könnten, erklärt Rosin weiter. Die Hubschrauber seien dann häufig in einer niedrigeren Flughöhe unterwegs, was von unten leicht mit Einsatzflügen und Suchaktionen verwechselt werden würde.

Noch vor 16.30 Uhr war der Aufklärungsflug beendet.