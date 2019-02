von SK

Am Samstagabend ist nach Polizeiangaben gegen 22.30 Uhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer an einem Drive-In eines Schnellrestaurants von Mc Donald´s an der Villinger Milanstraße in das Heck eines vor ihm stehenden Renault-Clio geprallt. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die im Renault sitzende 38-jährige Fahrerin und ihre 49-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Die Beifahrerin kam mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro, hieß es am Sonntag abschließend.