Vor wenigen Wochen blickte die Hexenzunft anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens bei ihrem Galaabend auf das vergangene halbe Jahrhundert zurück. Beim Hexenball drehten die Hexen nun erneut am Rad der Zeit – allerdings nicht ganz so weit. Anlässlich des zehnten Balls unter der Regie von Tobias Kratt und Dominik Falk durfte das Publikum an den beiden ausverkauften Abenden in der Neuen Tonhalle Höhepunkte aus den vergangenen zehn Jahren noch einmal erleben.

Was haben die Akteure bei den vergangenen Hexenbällen nicht alles auf die Beine gestellt. Mal verwandelten sie die Neue Tonhalle in eine Computer-Spielewelt, mal in den griechischen Olymp, mal war der Ball eine Anlehnung an eine TV-Unterhaltungsshow und mal ist das Dschungelfieber ausgebrochen. Unter dem Motto „Am Zahn der Zeit“ ließen die Ballregisseure, zu denen neben den Genannten seit einigen Jahren auch Dennis Feuerstein gehört, die besten Nummern noch einmal auferstehen. Dabei wurde nicht einfach auf den „Replay“-Knopf gedrückt. Vielmehr wurden die einzelnen Nummern teilweise von neuen Mitgliedern neu einstudiert und mit derselben Freude und Leidenschaft auf die Bühne gebracht wie einst bei der Premiere.

In grünes und rotes Licht getaucht wird der Saal, wenn die Hexen zum Tanz bitten. | Bild: Sprich, Roland

Um das Original in Erinnerung zu rufen, wurde jeder Programmpunkt mit einem kurzen Videofilm des Urauftritts eingeleitet. Und so kam das Publikum in den höchsten Genuss erstklassiger Showtänze der Kindergruppen, des Männer- und des Damenballetts und der Sarabellos, bekam bei einer feurigen Drum-Nummer ordentlich was auf die Ohren und von der legendären Boygroup etwas zu hören. Die besangen unter anderem, wie es ist, wenn man an der Fasnet im Hexenstüble dringend ein stilles Örtchen aufsuchen sollte, aber aufgrund des Gedränges einfach kein Durchkommen ist. Nachahmung dringend nicht empfohlen. Auch richteten sie den Blick musikalisch nach Schwenningen, wo es augenscheinlich eine Party gibt, bis der Hansel hupft.

Bis die Funken stieben: Die Drum-Gruppe legt eine feurige Showeinlage hin. | Bild: Sprich, Roland

Bato und Raphael Vesovic brachten die „wahre“ Geschichte der Katerbefreiung aus dem Romäusturm ans Licht. Auch legendäre Figuren wie Erkan (Tobias Kratt) fanden den Weg auf die Bühne. Die Hexenband richtete eine musikalische Reminiszenz an den eigenen Verein. „Ich bin stolz, eine Villinger Hex’ zu sein“, sang die Truppe.

Mystisch präsentieren sich die Sarabellos. | Bild: Sprich, Roland

Sein Zunftmeistergewand kurzzeitig gegen ein Altjungferehäs getauscht hat Meik Gildner. In einem Sketch mit Marc Wittkopf als Schwenninger Zunftmeister Lutz Melzer tauchte Gildner als keine Geringere als Oberjungfer Margot Schaumann auf und stellte sich den schwierigen Fragen der Moderatoren Alexander Köppe und Marc Zimmermann beim legendären „Blamieren oder Kassieren“-Spiel.

Die Boygroup darf natürlich nicht fehlen. Das Quintett begeistert mit frechen Texten. | Bild: Sprich, Roland

Ergänzend zu den Livedarbietungen auf der Bühne gab es immer wieder Videoeinspielungen, die das 50-jährige Bestehen der Hexenzunft Revue passieren ließen. Darunter war auch das Interview zwischen dem einzigen noch lebenden Gründungsmitglied der Hexenzunft, Liesa Kammerer, und Ehrenzunftmeister Peter Kirchner und die Erklärung von Carsten Dörr über die Entstehung des neuen Hexenliedes, das 2014 uraufgeführt wurde und seither die Hymne der Villinger Hexenzunft ist.

Mit Hut und Glitzer und einem Hüftschwung, der selbst Elvis erblassen ließe: Die Tanzkäpsele tragen ihren Namen zu Recht. | Bild: Sprich, Roland

Mit dem Hexenspektakel und dem Hexentanz rundeten die Gastgeber das fast dreistündige Programm ab und leiteten nach einem grandiosen Schlussbild, bei dem sich alle der 150 Akteure noch einmal auf der Bühne versammelten, zur großen Hexenparty über.