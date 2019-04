von Redaktion

Das beschädigte Dach des Theaters am Ring kann offenbar kurzfristig stabilisiert und dann repariert werden, das teilt die Stadt am Freitag mit. In der entsprechenden Pressemitteilung heißt es: "Eine vorläufige Reparaturlösung für das Dachtragwerk des Theaters am Ring wird durchgeführt. Die Veranstaltungen im Großen Saal können ab Mai wieder planmäßig im Theater stattfinden."

Aufgrund von Schäden am Dachtragwerk hatte ein Statiker am 21. März nachmittags die Sperrung des Großen Saals im Theater am Ring veranlasst. Der Zustand des Daches wurde im Folgenden von dem Statiker eingehend geprüft und eine Übergangslösung konnte ermittelt werden.

Bildunterschrift: Ein Blick in den Dachstuhl des Theaters am Ring: ein betroffener Dachbinder weist eine Rissbildung auf. Auf dem Bild ist die Tragkonstruktion und die Lüftungsanlage zu sehen. (Fo-to: Stadt Villingen-Schwenningen / Abdruck: honorarfrei) | Bild: Stadt Villingen-Schwenningen

Von der Stadt wird nun umgehend ein entsprechendes Fachunternehmen beauftragt, um eine provisorische Reparatur im April durchzuführen und die Sicherheit der Besucher ab Mai wieder gewährleisten zu können. Die Kosten für diese Sicherungsmaßnahme werden auf rund 30 000 Euro geschätzt.

Die Operette "Im weißen Rössl" am 5. Mai sowie alle weiteren Veranstaltungen im Mai werden wie geplant im Theater am Ring stattfinden können, so die Stadt.

In einem zweiten Schritt ist vor Einbruch des Winters noch eine größere Maßnahme notwendig, um das Dach des Theaters am Ring auch vor der potenziellen Schneelast abzusichern. Mit dieser zweiten Reparaturmaßnahme kann aber ein Spielbetrieb bis zur Generalsanierung ermöglicht werden. Planungen dazu finden bereits statt. Die Informationen werden für die Sitzungsrunde im Mai vorbereitet und den Gemeinderäten präsentiert.