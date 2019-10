von Gerd Jerger

Ein strahlender Sieger der Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag: Dauchingens Bürgermeister Torben Dorn wird für weitere acht Jahre die Geschicke der Gemeinde leiten. Zwar war Torben Dorn der einzige Bewerber, die Zustimmung aus den Reihen der Wähler sprach jedoch für den alleinigen Kandidaten: Stolze 97 Prozent der Wählerstimmen konnte Dorn auf sich vereinen.

1210 Bürger geben Stimme ab

Von 3046 wahlberechtigten Bürgern hatten 1210 von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und bei schönstem Spätsommerwetter den Weg an die Urne unternommen oder sich für die Briefwahl entschieden. Dies entspricht einer mäßigen Wahlbeteiligung von 39,8 Prozent, was bei der Kandidatur von lediglich einem Bewerber jedoch nicht anders erwartet worden war. 45 Stimmen waren für ungültig erklärt und somit insgesamt 1165 gültige Stimmen abgegeben worden. Davon entfielen 1130, also 97 Prozent, auf den amtierenden Bürgermeister Torben Dorn.

Mit 97 Prozent Zustimmung wurde Torben Dorn wiedergewählt. | Bild: Gerd Jerger

Allerdings müssten, so Mathias Schleicher, Vorsitzender des Wahlausschusses, auch die Personen genannt werden, die nicht aufgestellt waren und Stimmen erhalten haben: 35 Wähler hätten sich für andere Bürger entschieden, unter anderem sieben für Matthias Schleicher, Dürrheims Hauptamtsleiter Markus Stein habe eine Stimme erhalten und zahlreiche Bürger aus Dauchingen wurden gewählt.

Ein zweiter Wahlgang sei, so schloss Schleicher, auf jeden Fall nicht nötig, und er konnte den Wahlsieger Torben Dorn mit seiner Familie zu sich zu sich auf die Bühne bitten, um ihn zu fragen, ob er die Wahl annehme, was dieser unter lange anhaltendem Beifall gerne tat.

Dorn fühlt sich in Arbeit bestätigt

Als wiedergewählter alter und neuer Bürgermeister sprach Torben Dorn allen seinen Dank für ein tolles, herausragendes Wahlergebnis aus. Vor acht Jahren sei ihm bereits ein großer Vertrauensbeweis bei sehr starker Konkurrenz gegeben worden, mit dem heutigen Ergebnis sei ihm nunmehr erneut eine wichtige Bestätigung seiner Arbeit und seiner Person zugekommen.

Mit einem klaren und deutlichen Ja bestätigt Torben Dorn seinem Stellvertreter und Vorsitzenden des Wahlausschusses, Matthias Schleicher, dass er seine Wiederwahl gerne annimmt. | Bild: Gerd Jerger

Besondere Worte fand Dorn für die Arbeit des Gemeinderates, eines der, so Dorn, besten Gemeinderatsgremien landesweit, und dieser Gemeinderäte verdiene mehr Respekt und Anerkennung, als er immer wieder erfahre. Herzlich dankte Dorn seinem Stellvertreter Matthias Schleicher, der ihm den Rücken freihalte, wann immer er verhindert sei.

Ein ganz herzliches Dankeschön, „das Beste kommt bekanntlich zuletzt“, ging an seine Ehefrau Carolin, der wichtigsten Person in seinem Leben, die bereit sei, die eigenen Interessen und Bedürfnisse immer wieder hinten anzustellen, damit er seine Aufgaben optimal erledigen könne. Denn ohne die volle Unterstützung der Familie, sei die zeitliche und nervliche Belastung eines solchen Amtes nicht zu bewältigen.

Schleicher dankt Wählern

Schleicher erinnerte daran, dass eine Wahl, so wie sie in Dauchingen vollzogen werden konnte, vielen Menschen auf unserer Erde nicht vergönnt sei, weshalb er abschließend seinen Dank jedem einzelnen Wähler aussprach, der sich auf den Weg gemacht und seine Stimme abgegeben habe. Sein Dank galt auch allen Wahlhelfern, der Dauchinger Musikkapelle für die musikalische Unterhaltung und der Feuerwehr für die Bewirtung.

Glückwünsche an den Bürgermeister

Es folgten Glückwunsch- und Grußworte an den Bürgermeister aus Dauchingen. Als Sprecher des Gemeinderats schilderte Ingo Österreicher die vielfältigen Aufgaben eines Bürgermeisters. Für die Gemeinde und deren Mitarbeiter sprach Stefan Reiser, für die Dauchinger Vereine Andreas Schnell als Vorsitzender der Musikkapelle, verbunden mit einer Einladung an der neugewählten Bürgermeister, beim anstehenden Jubiläumskonzert das Schlagzeug zu spielen. Weiter gratulierten Martina Braun (Grüne), Karl Rombach (CDU) Landrat Sven Hinterseh, Oberbürgermeister Jürgen Roth, die Kollegen des Sechserclubs sowie Deißlingens Bürgermeister Ralf Ulbrich.

Zur Person

Torben Dorn wurde im Jahre 2011 erstmals zum Bürgermeister der Gemeinde Dauchingen gewählt. Er stammt ursprünglich aus Donaueschingen und studierte nach der Schule Verwaltungswissenschaften an der Hochschule in Kehl. Seine erste Station war als stellvertretender Hauptamtsleiter in Dußlingen (Kreis Tübingen). Von 2006 bis 2011 war er Hauptamtsleiter in Riederich (Kreis Reutlingen). Mit seiner Ehefrau Carolin hat er drei Kinder.