von Uwe Spille

Was muss man beachten, wenn man das Rad nach längerer Pause wieder nutzen möchte? „Unsere Erfahrung zeigt, dass die Kunden meist mit zu wenig Luft im Reifen bei uns auftauchen. Und sich wundern, warum das Rad so schwergängig ist“, weiß Karoline Lazare vom Fahrradgeschäft Tour aus Erfahrung. Also, pumpen ist eine Lösung. Die Bremsen zu prüfen, ob sie noch ordentlich ihren Dienst tun, sei die wichtigste Sache, wenn es an den Start ins Radlerjahr geht.

Und auch ein Blick auf die Lichtanlage sollte nicht fehlen, insbesondere wenn es abends noch früh dämmerig wird. Dazu noch ein paar Tropfen Öl auf die Kette, die vom langen Stehen nicht eben geschmeidiger geworden ist. „Das meiste kann man tatsächlich selbst machen, um einen ungetrübten Fahrradspaß zu haben“, bekräftigt Karoline Lazare. Und wenn mal wirklich etwas kaputt am Rad ist, dann sind die Spezialisten um den neuen Werkstattmeister Lars Brunner die richtigen Ansprechpartner.