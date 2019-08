von Redaktion

Beamte der Polizeireviere Villingen und Schwenningen haben am Freitag, gegen 0.30 Uhr, einen Einbrecher auf frischer Tat in einem Fahrradgeschäft festgenommen, das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Der 17-jährige Täter zertrümmerte nach Angaben der Polizei eine Fensterscheibe des Zweiradgeschäftes in der Straße „Neuer Markt“ und verschaffte sich so Zutritt in die Verkaufsräume.

In der Folge entwendete der Einbrecher drei Elektrofahrräder im Gesamtwert von rund 10 000 Euro. Die E-Bikes brachte der Täter nacheinander nach draußen und deponiert diese in der unmittelbaren Umgebung.

Eine Zeugin beobachtete den Einbruch und verständigte über Notruf die Polizei. Die Ordnungshüter konnten den Eindringling in den Geschäftsräumen festnehmen.

Beim 17-Jährigen handelt es sich um einen polizeibekannten deutschen Staatsangehörigen, der erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Der junge Mann muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls verantworten.