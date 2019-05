von Jasmin Albert

Zum ersten Mal findet der Villinger Frühjahrsmarkt, der noch bis Sonntag andauert, in einer anderen Form statt. Die Stände mussten neu gruppiert werden, weil die Villinger Rietstraße saniert wird. So rückt der Markt über das Obere Tor hinaus. Dort stehen nun einige Händler bis zum Ring. Auch in der Niederen Straße rücken die Stände nun beinahe bis zur Bertholdstraße. Einige müssen nach ihrem Lieblingsstand nun lange suchen, doch der Großteil bleibt, wo er bisher auch zu finden war. Daher hält sich die Kritik in Grenzen. Übereinstimmend finden die Händler bislang, dass wegen der Baustelle nicht weniger Kunden kommen.

Wolfgang Müller aus Königsfeld hat Taschenmesser und Feuerzeuge im Sortiment. | Bild: Jasmin Albert

Wolfgang Müller aus Königsfeld steht direkt am Marktplatz, wo er in den Vorjahren auch zu finden war. Er, der Messer und Feuerzeuge verkauft, findet, dass Marktmeister Arno Laubis die Veränderung, die durch die Baustelle notwendig wurde, gut geregelt hat.

Peter Schützelhofer aus Dauchingen, verkauft Spielzeuge für Kinder auf der Villinger Messe. | Bild: Jasmin Albert

Peter Schützelhofer aus Dauchingen ist der Meinung, dass sich nicht allzu viel geändert hat. Außerdem wissen die Kunden, dass es eine große Baustelle gibt und haben deswegen auch Verständnis, wenn manche Stände nicht an ihrem üblichen Standort aufgebaut sind, meint er. Er verkauft mit seiner Frau Spielzeuge f ür Kinder.

Erika Mauch aus Schwanau verkauft ihre Kopfbedeckungen und Schals auf dem Villinger Markt. Bilder: Jasmin Albert | Bild: Jasmin Albert

Es müsse nun einmal saniert werden, dieser Auffassung ist Erika Mauch. Ein Nachteil für die Kunden sei die neue Anordnung von manchen Ständen. Jedoch finde sie es großartig, dass der Markt trotz der Baustelle organisiert wurde und sie so die Möglichkeit hat, in Villingen ihre Kopfbedeckungen zu verkaufen.

Manuel Steinband aus Schramberg verkauft unter anderem Liköre auf der Frühjahresmesse in Villingen. | Bild: Jasmin Albert

Manuel Steinband, der beispielsweise Liköre verkauft, hatte seinen Standort die vergangenen Jahre beim Café Dammert in der Rietstraße. Für ihn ist der Standortwechsel schlecht, da seine Kunden den Stand nun suchen müssen. Trotzdem hat er Verständnis dafür, dass die Fußgängerzone erneuert wird.

Sabine Münsch aus Bad Dürheim verkauft Leckereien an ihrem Imbissstand. | Bild: Jasmin Albert

Sabine Münsch hingegen hatte Glück. Sie musste ihren Standpunkt nicht wechseln, daher finden ihre Kunden problemlos zu ihrem Essensstand in der Nähe des Marktplatzes. Auch sie ist der Meinung, dass der Marktmeister es toll organisiert hat. Mit der Kundenanzahl ist sie zufrieden und das Wetter findet sie auch gut.