von Rüdiger Fein

Sie werden mit Klängen von „Peter Herbolzheimer„ oder von „Monty Alexander„ begrüßt, die „Singers Unlimited“ wecken in Ihnen längst vergangene musikalische Träume wieder oder ein sehr frei und sehr jazzig interpretierter Song lässt Sie aufhorchen? Dann befinden Sie sich im MPS-Studio in Villingen und Sie wissen, dass diese Musik nicht nur dazu gehört, sondern, dass diese Musik das traditionsreiche Studio ausmacht und aufleben lässt.

Auch alte Saba-Geräte werden genauestens unter die Lupe genommen. | Bild: Rüdiger Fein

Jede Führung lockt viele Gäste

Friedhelm Schulz vom Förderverein MPS-Studio Villingen kann sich bei jeder Führung durch das Studio über viele interessierte Gäste freuen. So auch am Freitag, als fast 40 Besucher das MPS-Studio und die dazugehörige Historie kennenlernen wollten. Aus den unterschiedlichsten Motiven kommen die Gäste und nehmen auch gerne eine weite Anfahrt auf sich.

Gast aus Österreich

So war an diesem Freitag Markus Martin aus Österreich dabei. Er sei zwar in erster Linie Radiosammler, aber sein Freund Helmut Bechtold, der in Niedereschach zuhause ist, ist Plattensammler und da sei es einfach Pflicht gewesen, einmal das Tonstudio von Hans-Georg Brunner-Schwer zu besuchen. „So etwas bekommt man nicht alle Tage zu sehen“, sagte der Radio-Begeisterte. Viele der Besucher an diesem Tag kommen aus ähnlichen Motiven. Meist sind es Liebhaber von Vinylplatten aber auch alte Sabanesen, die ein Erinnerungen auffrischen wollten.

Tontechnikerin erinnert sich

Einen ganz besonderen Grund hatte Christa Gugeler, die gerade mit ihrem Mann Marcel zu Gast in St. Georgen weilt: Das MPS-Studio war einmal ihr Arbeitsplatz. Als blutjunge Tontechnikerin hatte sie damals geholfen, die Aufnahmetechnik neu aufzubauen. „Da war erst einmal tagelang Kabelkonfektion angesagt“, erinnert sie sich.

Handgefertigte Aufnahmetechnik

Die Aufnahmetechnik wurde zum Großteil von Hand gefertigt. Das habe man damals nirgends kaufen können, erinnert sich Christa Gugeler. Sie erinnere sich noch genau, dass Studio-Chef Brunner-Schwer sich immer in sein Büro zurückgezogen habe, um dort in aller Ruhe ein Glas Auggener Schäf zu genießen während sich die Musiker warmspielten.

Kulturhistorische Großtat

Als eine „kulturhistorische Großtat“ bezeichnete Friedhelm Schulz die Initiative des Gründers Brunner-Schwer, der zudem ein Verfechter von hoher Qualität war. So waren es nicht nur weltweit bekannte Jazzmusiker, die ab den 60er Jahren immer wieder Station im damaligen Provinzstädtchen Villingen machten, um ihre Musik auf Platten zu pressen.

Hohe Qualität

Auch beim Plattenmaterial, beim Cover und der Plattenhülle wurde auf hohe Qualität geachtet. Fast zwei Stunden ließ sich Schulz Zeit, um viel auch aus der Geschichte der Saba-Werke zu erzählen und doch hätte er noch so viel berichten können aus dem heutigen Kulturdenkmal. Der Förderverein, dem er angehört, hat es sich zur Aufgabe gemacht das Studio wieder voll funktionsfähig zu machen. Allerdings koste das sehr viel Geld und wer immer Mitglied werden wolle oder den Verein unterstützen will, sei herzlich willkommen, so Schulz.

Informationen im Internet:

http://www.mps-villingen.de