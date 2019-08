Villingen-Schwenningen (cho) Anwohner haben die SÜDKURIER-Redaktion informiert, dass auf einem Grundstück in der Goldenbühlstraße im Hinterhof zahlreiche alte Autoreifen liegen und vor sich hin gammeln. Aber nicht nur Autoreifen liegen auf dem Grundstück oder sogar zwei Grundstücken, mittlerweile stehen ein abgemeldetes Auto, alte Sofas und anderer Sperrmüll herum.

Es kommt immer mehr Müll dazu, der einfach auf dem Gelände entsorgt wird. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Auf dem Gelände hat bis vor einem Jahr die Firma Euromaster aus Mannheim eine Filiale betrieben. Eine Anfrage bei Euromaster hat aber ergeben, dass die Reifen nicht von dieser Firma hinterlassen worden sind. So schreibt Marco Schrenk von der Immobilienabteilung des Unternehmens dass die Immobilie in der Goldenbühlstraße 25 am 28. Juni 2018 ordnungsgemäß und in geräumten Zustand an den Eigentümer übergeben worden ist. „Die letzte Entsorgung von Altreifen hat durch unseren Dienstleister am 26. Juni 2018 stattgefunden“, so Schrenk.

Der Berg an Altreifen im Hinterhof des Grundstücks ist beträchtlich, wie diese Aufnahme zeigt. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Offensichtlich hat dann jemand das leerstehende Gelände für die Ablagerung von Altreifen genutzt. Was passiert jetzt? Der SÜDKURIER hat das Abfallwirtschaftsamt des Landkreises angefragt und über die Altreifen und den restlichen Müll auf diesem Grundstück informiert. Eventuell sind es auch zwei Grundstücke, was so nicht ersichtlich ist.

Ob es sich bei diesem Hinterhof noch um das gleiche Grundstück handelt, ist nicht klar: Aber auch hier liegt ein großer Stapel alte Reifen und ein abgemeldetes Schrottauto steht im Hof. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Kristina Diffring, zuständig für die Pressearbeit erklärt: „Für Abfälle auf Privatgrundstücken ist grundsätzlich der Eigentümer entsorgungspflichtig, da er als Besitzer der Abfälle gilt.“ Dabei komme es letztlich nicht darauf an, wie die Abfälle auf das Grundstück gelangt sind.

Villingen-Schwenningen Müllentsorgungen auf privaten Grundstücken sind eine heikle Sache Das könnte Sie auch interessieren

Die Aufgabe des Landratsamtes als untere Abfallrechtsbehörde sei es, in solchen Fällen den Grundstückseigentümer zu ermitteln, mit ihm Kontakt aufzunehmen und die Umstände für die Abfallablagerungen zu erfahren sowie die ordnungsgemäße Entsorgung sicherzustellen.

Ein abgemeldeter Smart ohne Kennzeichen steht seit einiger Zeit auf dem Parkplatz gegenüber des Friedrichparks. Da sich dieses Auto auf öffentlichem Grund befindet, ist die Stadt für die Entsorgung zuständig. | Bild: Trippl, Norbert

Diffring weiter: „Das wird nun auch in diesem Fall geschehen.“ Zunächst werde der Abfallbesitzer über seine Entsorgungspflicht informiert und ein Termin festgelegt, bis zu dem die Entsorgung erfolgt sein muss. Der Grundstückseigentümer muss nachweisen, dass er die Altreifen wirklich entsorgt hat und Annahmescheine und oder auch eine Rechnung des Entsorgungsunternehmens vorlegen. Wenn dies alles nichts hilft, kann die Abfallrechtsbehörde auch mit einer kostenpflichtigen Anordnung verwaltungsrechtliche Zwangsmaßnahmen durchsetzen und so versuchen den Grundstückeigentümer zu zwingen, den Müll, in diesem Fall die Altreifen, zu entsorgen.

Angesichts des Reifenbergs schätzt Diffring, dass ein mögliches Zwangsgeld in Höhe von 1500 Euro verhängt werden könnte. „Das sind jetzt natürlich nur grobe Schätzungen, da jeder Fall sehr individuell ist.“ Wenn die Zahlungsfristen nicht eingehalten werden, erhöhe sich das Zwangsgeld drastisch. Allerdings versuche das Abfallwirtschaftamt immer eine friedliche Einigung mit dem Eigentümer zu erzielen, berichtet Kristina Diffring. Es käme sehr häufig vor, dass es Reklamationen wegen Müllablagerungen auf Privatgelände gibt – nur dann ist das Abfallwirtschaftsamt zuständig. Bei Müll auf öffentlichem Grund muss die Stadt tätig werden. Müllablagerungen auf Privatgelände seien immer problematisch und das weitere Vorgehen hänge stark davon ab, ob der Müll gesundheitsgefährend sein könnte oder ob sich das Grundstück in der Nähe eines Wasserschutzgebietes befindet, erläutert Diffring.