Der Sportlerball am Samstag verspricht eine Menge Spaß, am Sonntag wird für die Kleinen beim Kinderball nachgelegt.

Auf eine Kreuzfahrt der besonderen Art nimmt der Sportverein (SV) Rietheim die Besucher beim Sportlerball am 15. Februar in der Turn- und Festhalle Rietheim mit. Für den ganzen Saal heißt es dann „Alle an die Ruder“, wenn es mit der MS