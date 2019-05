VS-Villingen – Der Villinger Paket- und Brief-Zustellstützpunkt, bislang in der Bahnhofstraße 6 zuhause, wird voraussichtlich bereits in diesem Sommer ins Industriegebiet Herdenen ausgelagert. Dort lässt die Post derzeit durch einen Investor ein neues Gebäude errichten. Die Bauarbeiten an dem Gebäude in Holzbauweise sind schon weit fortgeschritten.

Umzug für 75 Mitarbeiter: Bislang ist dieser Zustellstützpunkt mit seinen rund 75 Mitarbeitern noch im ehemaligen Villinger Postgebäude in der Bahnhofstraße 6 untergebracht. Während einige Verwaltungsmitarbeiter bereits nach Schwenningen ins Briefzentrum umgezogen sind, werden die Briefsortierer und Zusteller ihre Tätigkeit alsbald auf Herdenen in besagtem Neubau fortsetzen. Dort werden Postbriefe und Pakete sortiert, bevor sie von Zustellern der DHL an die Haushalte in Villingen, Brigachtal, Unterkirnach und Mönchweiler verteilt werden.

Der Kreis zieht ein: Die Post- und DHL-Mitarbeiter müssen aus ihrem traditionellen Domizil in der Villinger Innenstadt ausziehen, weil der Landkreis Schwarzwald-Baar das Gebäude 2018 gekauft hat. Der Kreis will, wie mehrfach berichtet, das Gebäude generalsanieren, um darin rund hundert seiner Mitarbeiter aus verschiedenen Außenstellen zu konzentrieren.

Der neue Zustellstützpunkt der Post entsteht derzeit in der Straße „Auf Herdenen“ im gleichnamigen Industriegebiet. Die rote Markierung zeigt den Standort unmittelbar hinter der Spedition Noerpel. Links zu sehen der Kreisverkehr beim BMW-Autohaus auf Herdenen. Grafik: Deutsche Post | Bild: Deutsche Post

Die Post sucht noch: Ausziehen müssen deshalb aus dem Bürogebäude auch die darin untergebrachten Mitarbeiter der Postbank und ebenso der Deutschen Post mit dem klassischen Postschalter. Wo sich diese beiden Einrichtung künftig niederlassen, interessiert viele Postkunden am meisten. Wo kann man künftig in der Innenstadt Pakete aufgeben oder Briefmarken kaufen, wo die Postbankgeschäfte tätigen? Auf diese Fragen gibt es indes noch keine Antworten. Die Postbank teilte auf SÜDKUIER-Anfrage mit, dass sie noch immer keine geeigneten Räume in Villingen gefunden habe. „Wir planen weiterhin, die Filiale zu verlagern. Da die Suche nach einem neuen Standort sich jedoch schwieriger gestaltet als zunächst angenommen, haben wir den Mietvertrag in der Bahnhofstraße verlängert“, berichtete Hartmut Schlegel, Pressesprecher der Postbank. Dies wurde vom Landratsamt bestätigt. Demnach wird die Postbank spätestens bis 30. September ausziehen, die Post mit ihrem Schalter muss bis spätestens 31. Juli raus.

Schon weit gediehen ist der Bau eines neuen Zustellstützpunktes der Post für Villingen in der Straße „Auf Herdenen“ im gleichnamigen Industriegebiet. Bild: Deusche Post | Bild: Deutsche Post

Zwei Jahre Umbau: Wie geht es dann mit dem leeren Bürogebäude weiter? Derzeit, so berichtet die Pressesprecherin des Landkreises, Heike Frank, „bereiten wir den Antrag auf Baugenehmigung vor. Zudem läuft bereits die Werkplanung“. Der Umbau in der Bahnhofstraße soll dann ab 1. Oktober 2019 beginnen, nach dem alle Mieter ausgezogen sind. Die Kosten beziffert der Landkreis auf 9,3 Millionen Euro, die Bauzeit auf knapp zwei Jahren. Die Mitarbeiter der Kreisverwaltung sollen nach bestehendem Zeitplan im Spätsommer 2021 einziehen. Das runderneuerte Bürogebäude soll dann zur weiteren Aufwertung des Quartiers im Bahnhofsbereich beitragen.