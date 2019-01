von SK

VS-Marbach – Marbach Dienstagmorgen: Die Schaffhauser Straße Richtung Bad Dürrheim ist gesperrt. Der Lindenkreisel zumindest zeitweise blockiert. Der Kirchkreisel in Marbach: Völlig überlastet. Die Ausweichrouten über Villingens Schwedendammstraße und von Marbach über Donaueschingen waren ebenfalls von einem Stau blockiert.

Villingen-Schwenningen Weshalb die wichtige Ausfallstraße in Marbach gesperrt ist Das könnte Sie auch interessieren

Es kam einiges zusammen am Dienstagmorgen: Schneeglatte Straßen waren das Eine. Gegen 7.30 Uhr ging vom Kirch-Kreisel in Marbach hoch zum Lindenkreisel nichts mehr. Ein Lastwagen hing fest. Ein Mann streute mit Höchstgeschwindigkeit Splitt auf die Steigung. Viele Autofahrer drehten um, manche mitten in der Kurve am Wiesengrund, nur knapp kam es in einem Fall nicht zu einem Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr.

Die Anzeigen in den Navis täuschten. Marbach hätte demnach im Kreiselbereich zähfließenden Verkehr, tatsächlich stand alles still. Es gab zudem haarsträubende Szenen, etwa Autofahrer, die aus Richtung Linde im Kreisel bei der Kirche einfach geradeaus fuhren durch die Rondellmitte, um nach rechts abbiegende Wagen zu überholen.

Die Schaffhauser Straße, die morgens viel Berufsverkehr nach Schwenningen, Bad Dürrheim aber auch Richtung Bodensee und Stuttgart abfließen lässt, war wegen Baumpflegearbeiten gesperrt. Das wird so laut Rathaus VS auch noch bis zum 8. Februar weiter der Fall sein. Am Tag eins der Absperrung sollen etliche Autofahrer die Sperren beiseite geräumt haben, teils, wie Anwohner berichten, um die Abzweigung nach Zollhaus und Schwenningen ohne Umweg über villingen zu erreichen.

Villingen-Schwenningen Wie Sie Marbach umfahren können Das könnte Sie auch interessieren

In Villingen standen viele Fahrer vor allem in der Schwedendammstraße im Stau. Diese Stadteinfahrt war vor 8 Uhr ebenso überlastet wie stadtauswärts die Bertholdstraße. Vor der Tonhalle versuchten deshalb viele, dem Verkehrsknäuel zu entfliehen und drehten nach links ab Richtung Bleichestraße.

Die gute Nachricht ist: Für die nach zum Mittwoch und für den Morgen ist kein Schneefall angekündigt. Ein Problem weniger also. Die Chancen stehen gut, pünktlich das Ziel zu erreichen.