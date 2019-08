Das Thema Klimawandel scheint auch in den Köpfen vieler etablierter Kommunalpolitiker angekommen zu sein. Bei der Podiumsdiskussion der Villinger „Fridays for Future-Initiative“ am Mittwochabend in der Oberen Straße bekamen auch konservative Stadträte Beifall für Klimavorschläge, die auf kommunaler Ebene umgesetzt werden können. Ob es ausreicht, um die Erderwärmung zu stoppen? Da äußerten einige der rund 60 Zuhörer so ihre Zweifel.

Allerdings ging es bei der Podiumsdiskussion, die im Rahmen der „Klimawoche“ der örtlichen Gruppe „Fridays-for-Future“ (FFF) stattfand, nicht darum, wie die ganze Welt gerettet werden kann, sondern darum, welchen Beitrag der Gemeinderat auf örtlicher Ebene leisten kann. Und da konnte Moderator Dominik Drengner einige Vorschläge von Seiten der Kommunalpolitiker notieren.

So heimste der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Martin gleich mehrfach begeisterten Beifall des Publikums ein. Etwa für den Vorschlag, nach dem Vorbild von Radolfzell das Ein-Euro-Ticket (50-Cent für Schüler) für eine Fahrt mit den städtischen Buslinien einzuführen. Oder: Nicht nur die Schlaglöcher auf den Straßen, sondern auch auf den Radwegen zu beseitigen.

Einig waren sich die Redner auch, dass im Gemeinderat zwar schon einiges fürs Klima gemacht wurde, aber bisher zu wenig. Stadtrat Henning Lichte von den Freien Wählern kündigte an, dass von seiner Fraktion immerhin „ein Teil“ dem Antrag der Grünen zustimmen werde, auch für VS den „Klimanotstand“ nach dem Vorbild der Städte Konstanz und Karlsruhe auszurufen und das Programm umzusetzen. „Dann sind wir einen guten Schritt weiter“. Wir müssen wesentlich mehr machen“, betonte auch Nicola Schurr (SPD). Er plädierte ebenfalls für das Ein-Euro-Ticket sowie für sauberen Nahverkehr, mehr Photovolkaik und weniger Flächenverbrauch.

Für den Bad Dürrheimer Stadtrat Wolfgang Kaiser (Grüne) aus Bad Dürrheim, war das Thema ein Heimspiel. Er nannte eine Fülle von Beispielen, was eine Kommune tun kann. Vor allem müssten alternativen Energien verstärkt ausgebaut werden. „Da gibt es noch viel Luft nach oben.“ Frank Bonath (FDP) zeigte sich bei Forderungen nach mehr Sonnen- und Windenergie skeptisch und plädierte für mehr Heizen mit Holz als nachwachsendem Rohstoff. Auch die Forderung nach einer autofreien Innenstadt und Fokussierung auf den Radverkehr lehnte er ab.

Die Zustimmung der etablierten Kommunalpolitiker zu den FFF-Forderungen wurde dem jungen Moderator zeitweise unheimlich. Die Jugendlichen verlangten keine freundliche Zustimmung, sie wollten schnell konkrete Taten, betonte Dominik Drengner.