Welche Anbieter gibt es?

Um es kurz auszudrücken: Es gibt viele. Neben den großen Anbietern tummeln sich viele kleinere Veranstalter auf dem Markt. So gibt es auch Agenturen, die sich auf bestimmte Bereiche spezialisiert haben.

Eine Übersicht über Anbieter und die entsprechenden Programme kann man sich zum Beispiel auf der Internetseite www.auslandszeit.de/auslandszeit-finden.html über ein Formular anzeigen und filtern lassen. Eine ähnliche Funktion bietet das Schüleraustausch-Portal der Deutschen Stiftung Völkerverständigung: www.schueleraustausch-portal.de/organisationen-suche

Der Deutsche Fachverband High School (DFH) listet auf der Internetseite www.dfh.org seine Mitgliedsorganisationen auf.

Es ist auch ratsam, vor der Entscheidung für einen Anbieter, im Internet nach Bewertungen und Erfahrungen anderer Teilnehmer zu suchen und sich detailliert über die Angebote zu informieren, um möglichen Problemen Problemen aus dem Weg zu gehen und die richtige Wahl zu treffen.

Welche Programme gibt es?

Wir zeigen hier einige Programm am Beispiel des Anbieters AIFS auf. Es existieren jedoch viele weitere Möglichkeiten, das Ausland zu entdecken, etwa über Praktikas, Sommerjobs und Sprachreisen.

Villingen-Schwenningen Wenn die weite Welt lockt: Zwei junge Frauen aus der Region berichten über ihr Auslandsjahr Das könnte Sie auch interessieren

Work and Travel: Reisen und zwischendurch Arbeiten: Das ist das Prinzip von Work and Travel. Man kann so eine Reise mit etwas Aufwand auch selbst organisieren. Verschiedene Anbieter nehmen einem einige organisatorische Schritte ab und erleichtern somit das Vorhaben: Visum, Flug, Jobsuche, Versicherung und Unterkunft während der ersten Tage. Teilnehmer müssen 18 Jahre alt sein. Mit Flug werden bei AIFS zum Beispiel rund 1500 Euro fällig.

Au Pair: Junge Menschen ab 18 Jahren kümmern sich gegen Verpflegung, Unterkunft und Taschengeld bei einer Gastfamilie zum Beispiel um die Kinder. Im Gegenzug können sie die Sprache und die Kultur des Gastlandes kennenlernen. Je nach gewähltem Programm haben Teilnehmer mehr oder weniger Freizeit. Die Kosten für einen Aufenthalt in Amerika belaufen sich am Beispiel AIFS auf rund 500 bis 1100 Euro. Diese decken Reise, Versicherungen, Unterkunft, Verpflegung, Betreuung, Taschengeld sowie verschiedene Treffen vor und während dem Aufenthalt ab. am ende gibt es ein Teilnahmezertifikat.

Freiwilligenprojekte: Die Teilnehmer unterstützen dabei für eine bis zwölf Wochen Naturschutz-, Umweltschutz-, oder soziale Projekte.

Studieren: Teilnehmer können bei diesem Programm ein bis zwei Semester an einer ausländischen Hochschule verbringen. Das ist jedoch nicht ganz billig. Die Preise bei AIFS variieren je nach Dauer und Land zwischen 6500 und 23.600 Euro. Inbegriffen sind Reisekosten, Studiengebühren, Versicherung und Unterkunft.

Schüleraustausch: Schüler zwischen 14 und 18 Jahren können im Ausland eine High School besuchen und leben während dieser Zeit in einer Gastfamilie. Bei der Schule in Deutschland müssen sich Teilnehmer dafür freistellen lassen. Die Teilnahme an einem solchen Programm kostet bei AIFS zwischen 6000 und 20.000 Euro, je nachdem welches Land man wählt und wie lange man bleibt.