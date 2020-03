Die räumliche der Zusammenlegung der Verwaltung auf dem alten Mangin-Areal wird nur im Gemeinderat entschieden, im Technischen Ausschuss ist der Tagesordnungspunkt in der vergangenen Woche abgesetzt worden. Damit haben auch die im Ausschuss vertretenen sachkundigen Bürger keine Chance mehr, ihre Sicht der Dinge zu den Plänen von Oberbürgermeister Roth vorzutragen.

Olaf Wuttge-Greimel ist Beisitzer in der Architektengruppe Schwarzwald-Baar und im Vorstand des Kreisverbandes der Grünen, außerdem ist er sachkundiger Bürger im Technischen Ausschuss der Stadt VS. | Bild: Kreisverband Grüne Schwarzwald-Baar

So hat Architekt Olaf Wuttge-Greimel seine Anregungen schriftlich zusammengefasst und diese Stellungnahme an die Fraktionen und die Presse geschickt. Wuttge-Greimel schreibt:

„Die organisatorischen Untersuchungen des Büros Kommunalentwicklung von 2012 sowie des kommunalen Arbeitskreises nach dem Bürgerentscheid kamen zu dem Ergebnis, dass die größten finanziellen Einsparpotentiale der Verwaltungsstruktur bei einer grösstmöglichen Zusammenlegung der Ämter erzielt werden können, was auch 2018 zu dem Gemeindratsbeschluß geführt hat, die Verwaltung weitestgehend auf dem Quartier Oberer Brühl (ehemaliges Kasernenareal Mangin) zu bündeln.

Richtungswechsel

Diese Strategie wird heute von der Verwaltungsspitze offenbar nicht mehr mitgetragen, mit zum Teil nachvollziehbaren Gründen im Sinne einer partnerschaftlichen Gewichtung der beiden großen Stadtbezirke. Wenn man dieser Strategie folgt, und das Dezernat II weiterhin im Rathaus in Schwenningen sowie (übergangsweise) in der Winkelstrasse 7 belassen möchte, was auch im Sinne einer zeitlichen Entzerrung des Finanzbedarfs entgegenkommt, um so dringlicher erscheint mir im Bezug auf die derzeit im Stadtgebiet in Villingen verstreuten Ämter auf dem Kasernenareal die organisatorischen Synnergien, die baulichen Potenziale des Manginareals und Erlöse durch den Verkauf von nicht mehr selbstgenutzten Immobilien, zu nutzen. Nur dadurch können wir den Mitarbeitern der Stadt und den Bürgern von VS eine zeitgemäße, strukturell flexible, barrierefreie, wirtschaftliche und gut erreichbare Verwaltung gewährleisten.

Das Archiv

Über die bisher unzureichende Unterbringung des Archivs in dem Provisorium in der Lantwattenstrasse (Nutzfläche 1 068 Qiadratmeter), und der Notwendigkeit einer Neustrukturierung besteht allgemeiner Konsens. Die Anforderungen an eine moderne Archivierung des materiellen Erbes und Gedächtnisses unserer Stadt sind sehr spezifisch und Vielfältig. Diese reichen von einer guten Übersichtlichkeit in modernen, raumsparenden Archivierungssystemen mit hohen statischen Anforderungen an das Gebäude, über eine sensible Klimatisierung der Räume, Brandschutz des Archivgutes bis hin zu attraktiven Arbeitsplätzen für die Mitarbeiter und Besucher. Für wirtschaftliche Archivierungssysteme in Fahrregalanlagen, wie sie in der Lantwattenstrasse bereits teilweise im Einsatz sind, sind großräumige Grundrissstrukturen erforderlich.

Nicht geeignet

Diese Anforderungen sehe ich in dem Mannschaftsgebäude Nr. 57, wie in der neuen Konzeption 2019 (mit ca.3.400 qm Nutzfläche) vorgeschlagen, weder baulich (Verwaltung und Besucherbereich im 2.OG / statisch / Flächenzuschnitt bei vorhandenem Mittelflur) noch wirtschaftlich gegeben. Die Neubauvariante wird auch von Ute Schulze, Leiterin des städtischen Archivs, gegenüber einer erneuten Eingliederung in ein Bestandsgebäude, deutlich favorisiert, wie Sie mir im Rahmen des Tages des offenen Archives auf Nachfrage bestätigte.

Neubau entlang der Kirnacher Straße

Daher plädiere ich für einen Neubau des Archivs mit optimierten Anforderungen, welcher anstelle des für baufällig erachteten Bestandsgebäude entlang der Kirnacher Strasse errichtet und einen städtebaulichen Akzent für das Verwaltungsquartier bilden kann. Die Kosten für einen Neubau werden in der Kostengegenüberstellung der Stadt VS mit 7,30 Millionen Euro veranschlagt.

Potential nutzen

Auf dem Kasernenareal befinden sich die ehemaligen Mannschaftsgebäude 57 und 38, welche sich in einem substanziellen guten Zustand befinden und gemäß der Machbarkeitsstudie des Büros Flöß-Architekten auch funktional für moderne Büroeinheiten geeignet sind. Hierbei lassen sich sowohl Einzelbüros als auch kleiner Gruppenbüros, je nach Anforderungsprofil der Verwaltungstätigkeit, plausibel darstellen. Daher sollte dieses Potential genutzt werden, um bestehende, unzeitgemäße, nicht barrierefreie und mit erheblichem strukturellem und energetischen Sanierungsaufwand versehene Bestandsgebäude, abzulösen.

Parken

Der ehemalige Exerzierplatz zwischen den Mannschaftsgebäuden ist historisch als freie Fläche angelegt und könnte zukünftig mit einem wassergebundenen Belag bis zu 160 Parkplätze für den Verwaltungsstandort aufnehmen. Fahr- und Stellplatzabgrenzungen sollten bodenbündig, z.B.mittels Pflasterlinien, angelegt werden, damit die Fläche außerhalb der Betriebszeiten nicht als Parkplatz in Erscheinung tritt und gegebenenfalls temporär einer anderen Nutzung zugeführt werden kann. Zwischen der Parkierungsfläche und der zukünftigen Wohnbebauung im Norden ist eine Fläche für einen eventuell zukünftig gewünschten Ergänzungsbau freizuhalten und kann derweil mit einem Wäldchen bepflanz werden. Die Freiflächen außerhalb des Verwaltungsstandortes können günstig begrünt und zur Naherholung der benachbarten Quartiere genutzt werden.

Zu den Kosten

In der Gegenüberstellung der Kostenaufwendungen für die zwei Varianten gemäß Anlage 7 und Anlage 9 werden für die Alte Variante (ohne Archiv) ca. 41,5 Mio Euro veranschlagt. Dies liegt ca. 400 000€ über der Kostenschätzung des Büros Flöß vom Oktober 2017, welche bereits 10 Prozent Baukostensteigerung und 20 Prozent Sicherheitszuschlag, Neumöblierung der Büros und einen voll ausgestattetem Ratssaal im Dachgeschoss beinhaltet. Für die neue Variante 2019, bei der im Haus 57 nahezu ausschließlich das Archiv untergebracht werden soll, sind Kosten von 33 Millionen Euro ausgewiesen.

Nicht dargelegt

Wie sich die Differenz von 8,5 Millionen Euro gegenüber der alten Variante 2018 generiert, ist nicht dargelegt und anhand der für eine Archivnutzung erforderlichen statischen Ertüchtigung des Gebäudes und der notwendigen Klimatisierung der Räume nicht nachvollziehbar.

Altes Kaufhaus verkaufen

Anstelle in die bestehende Gebäude der Justinus-Kerner Strasse 2,80 Millionen Euro und in die Obere Strasse drei Millionen Euro (Summe 5,80 Mio) zu investieren, sollten die möglichen Verkaufserlöse von 0,92 und 1,20 Millionen Euro (Summe 2,12 Millionen) auf den neuen Standort im Oberen Brühl investiert werden. Auch eine Trennung vom alten Kaufhaus in der Rietstrasse 8 mit einem Verkehrswert von mehr als zwei Millionen Euro (gemäß der Machbarkeitsstudie der Kommunalentwicklung von 2012), sollte in die Überlegungen einbezogen werden.

Empfehlung

Die Mannschaftsgebäude 57 + 38 sollten umgehend nach Erwerb und Erschließung des Geländes für Büronutzungen saniert werden, um die Mietausgaben und die Erlöse durch den Verkauf nicht mehr benötigter Gebäude zu generieren. Zwischen den Verwaltungsgebäuden auf dem ehemaligen Exerzierplatz wird eine wassergebundene Parkierungsfläche ausgebildet, nahe den Gebäuddezugängen sind befestigte Behindertenparklätze anzulegen. Der nördliche Quartiersbereich zwischen den Verwaltungsgebäuden ist für einen optionalen Erweiterungsbau vorzusehen und kann derweil baumbestanden einen Abschluss zur angrenzenden Wohnbebauung bilden. Der Neubau des Archivs sollte entlang der Kirnacher Straße erfolgen.