von Roland Dürrhammer

Vor der Turn- und Festhalle in Pfaffenweiler sind die Bagger angerückt und haben mit der Neugestaltung des Hallenvorplatzes begonnen. Dies war auch Hauptthema der Ortschaftsratssitzung im Sitzungssaal des Rathauses. Markus Goike vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau gab Auskunft über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und der verfeinerten Planung bei der Außengestaltung. Nach 30-minütiger Aussprache über die Platzierung von fünf Bäumen, die vom Amt für Stadtgrün vorgeschrieben wurden, war man sich dann einig, in welchem Abstand diese gepflanzt werden, damit bei Bedarf auch ein entsprechend großes Festzelt seinen Platz vor der Halle findet. Goike stellte auch ein erstes Beleuchtungskonzept vor, dass mit Bodeneinbauleuchten die Ecken des Gebäudes und die Bäume akzentuiert. Die erforderlichen Leerrohre werden verlegt, die letztendliche Entscheidung wird in der nächsten Sitzung getroffen, zu der auch der Lichtplaner eingeladen wird, um das Konzept im Rat zu erläutern. Bis dahin kann Goike auch die Gesamtkosten der Neugestaltung des Vorplatzes benennen. Noch vor Pfingsten sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Die bis dahin gute Stimmung im Ortschaftsrat trübte sich, als unter dem Tagesordnungspunkt Bekanntgaben und Anfragen Ortschaftsrat Jürgen Sommer (Freie Wähler) Ortsvorsteher Straßacker Willkür beim Ansetzen der Tagesordnungspunkte für die Sitzungen vorwarf. "Ich habe bereits im Oktober ordnungsgemäß einen schriftlichen Antrag für einen Tagesordnungspunkt gestellt, der einfach übergangen wurde", so Sommer. Hierbei handelte es sich um die Aussprache über einen möglichen Standort der Feuerwehr Pfaffenweiler. Man habe alle Fraktionen vom Gemeinderat durchs Dorf geführt um für den Standort zu werben. "Ich wollte mit dem Antrag erreichen, dass im Rat um den Standort gekämpft wird und das wurde einfach vom Ortsvorsteher ignoriert", so Sommer, der sich fragte, für was man denn einen Ortschaftsrat benötige. "Das Thema Feuerwehr ist jetzt für Pfaffenweiler abgehakt", so Sommer. Die Ortschaftsräte Ulrike Hettich-Wittmann und Carsten Brünner von der CDU zeigten sich verwundert, warum Sommer sich jetzt erst jetzt in der öffentlichen Sitzung darüber beschwere, dass sein Antrag nicht berücksichtigt wurde. Tatsache ist, dass die Pfaffenweiler Feuerwehr an dritter Stelle auf der Prioritätenliste hinter Weilersbach und Villingen steht. In einer Stellungnahme äußerte sich Ortsvorsteher Martin Straßacker: "Die Verhandlungen sind noch im Gange und ich werde Bürgermeister Detlev Bührer zu einer der nächsten Sitzungen dazu einladen".