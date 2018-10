Die Firma Aptar, ehemals Megaplast, wird ihren alten Standort in Pfaffenweiler aufgeben und das Unternehmen mit fast 300 Mitarbeitern ab 2020 am zweiten Standort im Industriegebiet auf Herdenen konzentrieren. Dort hatte das Unternehmen 2014 eine brandneue Fertigung für 15 Millionen Euro errichtet. Jetzt wird das Unternehmen auf Herdenen weitere elf Millionen Euro in die Hand nehmen, um alle Mitarbeiter unter einem Dach zu vereinigen. Der Standort Pfaffenweiler, die Keimzelle des Betriebs, wird aufgegeben.

Die Belegschaft, so bestätigten Standortleiter Andrew Thompson und Produktionsleiter Martin Riesle, wurde Ende September über die Zusammenlegung des Unternehmens informiert. Die meisten Mitarbeiter hätten dies positiv aufgenommen, auch wenn einige nun längere Anfahrten zur Arbeit haben. Seit Anfang Oktober steht die Gewerbefläche in Pfaffenweiler zum Verkauf. Nun soll es zügig weitergehen: Bereits Mitte 2019 soll mit dem Neubau auf Herdenen begonnen werden. Ein Jahr Bauzeit ist kalkuliert. Läuft alles rund, werden die derzeit 140 Mitarbeiter aus Pfaffenweiler bereits bis Juli 2020 auf Herdenen umziehen.

"Für den Standort Villingen-Schwenningen ist das eine super Nachricht", unterstreicht Geschäftsführer Andrew Thompson. Denn das Unternehmen, zuvor ein selbständiger Familienbetrieb, wurde 2016 vom amerikanischen Konzern Aptargroup aufgekauft, der weltweit 55 Standorte betreibt. Da sei es innerhalb des Konzerns keinesfalls selbstverständlich, betont Thompson, dass ein Investment über elf Millionen Euro ausgerechnet in Deutschland und am Standort Villingen-Schwenningen getätigt werde. Damit werden Arbeitsplätze gesichert. Mit dem Ausbau des Standorts dokumentiere die Konzernspitze das Vertrauen in die vor Ort geleistete Arbeit und stelle die Weichen auf weiteres Wachstum. Thompson sprach von einer "super Leistung" der gesamten Belegschaft in den vergangenen Jahren. Das Umsatzwachstum liegt nach Feststellung von Andrew Thompson seit Jahren im Schnitt über zehn Prozent. In diesem Jahr, so berichtet er, hätte der Standort noch viel stärker wachsen können, wenn es in verschiedenen Bereichen nicht zu Engpässen gekommen wäre.

Mit der geplanten Zusammenlegung der beiden Standorte ab 2020 auf Herdenen sollen diese Engpässe überwunden werden. Produktionsleiter Martin Riesle verspricht sich eine erhebliche Verbesserungen beim Material- und Personalfluss und der Kommunikation, wenn alle Abteilungen unter einem Dach sind.

Was mit den freiwerdenden Gewerbeflächen in Pfaffenweiler wird, ist noch offen. Das hängt vor allem davon ab, wer den Zuschlag für den Kauf der Immobilien bekommt. Anbieten würden sich die Gebäude wieder für eine gewerbliche Nutzung. Hier gibt es in VS großen Bedarf. Aptar hat bereits die städtische Wirtschaftsförderin Beate Behrens über den geplanten Verkauf informiert.

Der Spritzguss-Betrieb ist spezialisiert ist auf die Entwicklung und Produktion von Dosierspendern aus Kunststoff für Kosmetik- und Pharma-Produkte. Die Spender funktionieren mit anspruchsvollen Vakuum-Pumpen und ohne Treibgase. Denn diese könnten die sensiblen Kosmetika oder Medizinprodukte in ihrer Konsistenz verändern. Die Geschichte: Gegründet wurde das Unternehmen in Pfaffenweiler 1967 von Raimund Andris. Ursprünglich ein Werkzeugbau, kam bald eine Kunststoff-Spritzerei dazu. Hauptkunde war anfangs die Uhrenindustrie, später die Automobilzulieferer. Ab 1985 produzierte die Firma Andris auch Dosierspender für die Firma Megaplast aus Wuppertal. 1990 verkaufte Andris seinen Betrieb an Megaplast, die sich im Privatbesitz der Familie Rosenkranz befand. Ab 2005 konzentrierte sich Megaplast auf die Produktion der Dosierspender. Damit hat das Unternehmen großen Erfolg: 1997 hatte der Betrieb 90 Mitarbeiter, heute fast 300.

