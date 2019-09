von Vivian Kuhn

Bereits zum dritten Mal hat Comedian Julian Limberger aus Villingen-Schwenningen die Comedy Night in der Expressguthalle veranstaltet. Zu Beginn kürt Limberger Zuschauer Thomas als Stimmungsmacher, der dem Publikum mit Applaus der Stufe fünf einheizen sollte.

Den Auftakt unter den Künstlern machte Comedian Hosh aus der Schweiz, der mit derbem Humor um die Ecke kam, jedoch nicht bei allen im Publikum Anklang fand. Mit schweizerischem Akzent berichtet er von einer Begegnung mit einer kritischen „Trulla“ in Jack Wolfskin-Jacke, als er doch eigentlich nur ungestört seinen Sondermüll entsorgen wollte. Und zum Schluss beteuerte er: „Die Deutschen haben zwar das Geld über die Grenze gebracht, jedoch nicht ihren Humor“.

Emrah Benzetti erzählt von seinen Träumen. | Bild: Vivian Kuhn

Die zweite Runde machte Emrah Benzetti aus Stuttgart. Mit kurzen Witzen zog er das Publikum schnell in seinen Bann. Die Geschichte vom Ausflug ins Bordell mit seinem Vater, um die Schwester zu besuchen, stieß direkt auf Anklang im Publikum. Darauf folgten Auszüge aus seinen Träumen, vom großen Batzen Geld unter dem Kopfkissen und einer tieferen Stimme.

Ganz besonderes Liebesglück

Nach einer kurzen Pause ging es mit der Applausstufe fünf in die nächste Runde. Der Mannheimer Comedian Jens Wienand sorgte nicht nur mit seinem Planet der Affen-Tattoo, das Oliver Kahn ähnelt, sondern besonders mit Songvorschlägen wie „Burnout, burnout, ich bleib‘ heut daheim“ oder „Wenn du keinen Partner hast, Steuerklasse eins“ á la Rolf Zuckowski für viel Gelächter. Am Ende seines Auftritts trug Wienand kurzerhand ein Liebesgedicht vor, dass er aus gewünscht unromantischen Wörtern aus dem Publikum dichtet. Aus Tripper, Klobürste und Darmdurchbruch zaubert er in Nullkommanichts ein Gedicht, das die Zuschauer gänzlich von seinem Talent überzeugt. Unter tosendem Applaus und großem Gelächter ließ ihn das Publikum nur schweren Herzens von der Bühne.

Zaubern ist nicht schwierig

Als krönender Abschluss und zugleich Höhepunkt des Abends betrat der Gewinner des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg Michael Parléz die Bühne. Er vereint Comedy mit Zauberei, was er auch in der Expressguthalle präsentierte. Mit seinen beeindruckenden Tricks verzauberte er nicht nur Zuschauer Christian, der am Ende verblüfft dreinschaute, als Parléz ihm den Kaugummi aus dem Papier klaute, sondern das gesamte Publikum. Auf die Frage, ob Zaubern eigentlich schwierig sei, antwortet er stets: „Nö, also wenn man es kann. Und ich kann es eben.“

Die nächste Comedy Night findet am 26. Oktober Theater am Turm statt. Am 5. Dezember wird es zudem ein Weihnachtsspecial geben.