Viele Häuser entlang der Weiherstraße haben idyllische Grundstücke Richtung Warenbach. Oft wurde noch eine Fläche von der Stadt hinzugepachtet, und so verfügen manche Häuser über herrliche Grünoasen. Manche Flächen außerhalb des eigenen Grundstücks wurden nach Aussage der Stadt auch ohne Pachtvertrag genutzt. Alle diese Flächen liegen aber im Landschaftsschutzgebiet "Villingen Süd" und damit gelten strenge Regeln. "Diese Bestimmungen wurden in der Vergangenheit aber seitens der Anwohner nicht immer eingehalten", berichtet Oxana Brunner von der Pressestelle der Stadt. Jetzt will die Stadt gemeinsam mit dem Landratsamt durchgreifen und den besonderen Schutzstatus dieses Gebietes stärker überwachen.

Informationsveranstaltung

Anwohner wurden darüber auf einer Informationsveranstaltung aufgeklärt. So soll in den nächsten Tagen eine Grenzeinmessung durchgeführt werden. Diese Vermessungen dienen dazu, die Privatflächen genau abzugrenzen, um feststellen zu können, wo es private Anlagen und Nutzungen, die den rechtlichen Vorschriften widersprechen und innerhalb des Schutzgebietes liegen, gibt. "Verstöße können beispielsweise sein, dass jemand eine Kompostanlage aufgebaut oder ein Gärtchen angelegt hat", berichtet Brunner. Auch gebe es Flächen, auf denen beispielsweise ein Trampolin steht. "Das alles geht in einem Landschaftsschutzgebiet überhaupt nicht und ist verboten." Die Grenze zu dem Landschaftsschutzgebiet verlaufe im Prinzip als gerade Linie direkt entlang der Privatgrundstücke. Hier sollen jetzt Pfähle eingezogen werden, damit diese Grenze optisch stärker in Erscheinung tritt. Auch die Kleingärtner der Gartenanlage im Warenbachtal sind nochmals über die strengen Bestimmungen informiert worden, die für ein Landschaftsschutzgebiet gelten.

Schilder umgeworfen

In einem ersten Schritt ist vor einiger bereits der Trampelpfad, der entlang des Warenbachs führt und von vielen Spaziergängern genutzt wurde, gesperrt worden. Begründung: Durch herabfallende Äste drohe Lebensgefahr. "Leider halten sich viele nicht an dieses Verbot, das Schild ist auch schon mehrfach umgeworfen worden", so Oxana Brunner. Da aber keine Bäume in einem Schutzgebiet gefällt oder entfernt werden dürfen, könne es passieren, dass ein Baum umfalle oder eben morsche Äste herabfallen. Das Betretungsverbot sorgt, seitdem es verhängt wurde, für Aufregung. Es wurde bereits im Gemeinderat angesprochen – und eine andere Lösung angeregt. Doch die Stadtverwaltung blieb unnachgiebig. Da auf den gesperrten Pfaden Lebensgefahr bestehe, sei kein Ermessensspielraum möglich. Die Stadt stehe in der Verkehrssicherungspflicht und damit in der Haftung. Eine klare Kennzeichnung sei angesichts des Gefährdungspotenzials erforderlich. Ein Gebotsschild mit Verhaltensregeln oder ein Hinweis „Betreten auf eigene Gefahr“ sei deutlich zu wenig.

Es liege aber im Interesse von Stadt und Landratsamt, öffentliche und private Interessen in Einklang zu bringen. Das Landschaftsschutzgebiet soll entsprechend seiner Bedeutung als ökologischer Ausgleichsraum am Stadtrand von Villingen-Schwenningen erhalten bleiben, damit es auch in Zukunft für die Menschen ein Kleinod darstellt.

Das Landschaftsschutzgebiet "Villingen Süd" ist für Erholungssuchende aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis ein beliebtes Ziel für Spaziergänge und kleine Ausflüge. Die artenreichen Grünbestände mit ihren bedeutenden Gehölzstrukturen, die vielfältige Vegetation und die schützenswerte Tierwelt gilt es zu erhalten und zu entwickeln. Aufgrund der hohen ökologischen Bedeutung des Warenbachtals für die Fauna und Flora ist dieser Landschaftsteil auch in das EU-Vogelschutzgebiet "Baar" aufgenommen worden. Eine nachhaltige Sicherung der Schutzgüter ist nur möglich, wenn die Bestimmungen der im Jahr 1991 erlassenen Rechtsverordnung für das Landschaftsschutzgebiet eingehalten werden, teilt die Stadt mit.