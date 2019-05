von Jörg-Dieter Klatt

VS-Tannheim (jdk) Mit einem zuversichtlichen und strahlenden Gesicht hat Ortsvorsteherin Anja Keller zum Auftakt der Freibadsaison 2019 die erste goldene Eintrittskarte erworben und präsentierte nicht ohne Stolz das übergroße Faksimile der eigentlich nur scheckkartengroßen Eintrittsberechtigung. „Damit keine Missverständnisse aufkommen,“ betont die Mutter von zwei Kindern, „diese Karte habe ich aus der eigenen Tasche berappt!“ Inhaber dieser Goldenen Karte genießen lebenslangen kostenfreien Eintritt in das familienfreundliche Freibad in Tannheim. Die Idee für diese Karte stammt von Matthias King, der damit einen erklecklichen Betrag für die dringend anstehende Sanierung des Freibades zusammenbringen möchte. „Nach gut sieben Jahren,“ so die Ortsvorsteherin „haben sich die 500 Euro für die Karte bereits amortisiert!“

Das rein ehrenamtlich geführte Freibad wurde 2004 aus der doppelstädtischen Trägerschaft herausgenommen und für den symbolischen Betrag von einem Euro an den Förderverein veräußert. Die jährlichen 35 000 Euro Zuschuss aus der Stadtkasse decken zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen und Eintrittsgeldern gerade die laufenden Kosten. Rücklagen konnten in den vergangenen Jahren aus Spenden, geringen Überschüssen des laufenden Betriebes und durch die Teilnahme bei Wettbewerben geschaffen werden. Das Rücklagenkonto weist inzwischen gut 250 000 Euro aus. Bei dem geschätzten niedrigen siebenstelligen Betrag für die anstehenden Renovierungsarbeiten muss noch einiges an Spendengeldern und Zuschüssen rekrutiert werden. Allein ein Edelstahlbeckeneinsatz schlägt mit 500 000 Euro zu Buche. Dieser würde den hohen Wasserverlust durch die Undichtigkeit des gegenwärtigen Beckens verhindern. Auch die Aufbereitungsanlage muss erneuert werden, was ähnlich viel kosten dürfte. Ein Gutachten mit genaueren Zahlen wird derzeit erstellt und in den kommenden Tagen dem Verein zugestellt.

Die Goldene Eintrittskarte soll dazu beitragen, dass möglichst rasch ein größerer Betrag in die Vereinskasse fließt, um die anstehenden Arbeiten schnellstmöglich vergeben zu können. Karl-Heinz Bartsch-Pubanz, einer der Gründungsmitglieder des Tannheimer Freibadvereins und inzwischen Projektleiter der Spendenaktion hofft, dass die von ihm initiierte Spendenaktion binnen kurzer Zeit den erhofften Erfolg zeigt. Ortsvorsteherin Anja Keller blickt dabei sehr zuversichtlich in die Zukunft: „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir das Bad retten können! Sonst hätte ich mir diese Karte sicherlich nicht gekauft!“