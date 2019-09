Neues Zuhause für Hechte, Karpfen, Schleien, Barsche, Brachsen und Rotaugen. Die Fische, die bislang im Villinger Eisweiher ihre Runden drehten, schwimmen künftig in der Donau. Die Mitglieder der Anglergesellschaft Villingen haben am Samstag in einer großen Aktion rund 10.000 Fische umgesiedelt.

Villingen-Schwenningen Videos von der großen Abfischaktion am Villinger Eisweiher Das könnte Sie auch interessieren

Alle zwei Jahre steht für die Fische im Villinger Eisweiher in der Waldstraße, beziehungsweise für die Mitglieder der Anglergesellschaft, eine große Umsiedlungsaktion an. Dann werden die Besatzfische abgefischt und in der Donau wieder eingesetzt. „Wir entnehmen nur den Überschuss“, erklärt Vorsitzender Christian Föhrenbach. Dazu wird der Eisweiher abgelassen. Dann beginnt für die zahlreichen Mitglieder die eigentliche Arbeit. Vorsichtig waten sie durch den schlammigen Untergrund und fischen die auf dem Grund zusammengerückten Fische mit Keschern ein. Anschließend wandern die Fische grob vorsortiert zunächst in große, mit Wasser gefüllte Bottiche. Insbesondere die Hechte bekommen sofort ihren eigenen Swimmingpool, damit die Raubfische nicht auf dem Weg zum neuen Gewässer bereits die Nachzucht auffressen.

Die Fische werden grob vorsortiert zunächst in große Bottiche umgesiedelt und später gezählt. Anschließend gehts in die Donau. | Bild: Sprich, Roland

Der Vorsitzende nennt gleich mehrere Gründe für die Zwei-Jahres-Aktion. „Einerseits möchten wir wertvolle Besatzfische in die Donau einsetzen. Aber wir müssen auch den Bestand im Eisweiher regulieren.“ Wenn sich in dem Naturteich zu viele Fische tummeln, kann es im Winter zu Sauerstoffproblemen kommen. Wenn viele Menschen auf dem zugefrorenen Weiher Schlittschuh laufen, kann auch die Winterruhe der Fische gestört werden. In Folge haben sie mehr Stoffwechsel, wozu sie mehr Sauerstoff benötigen, der infolge der geschlossenen Eisdecke knapp werden könnte. Die Fische aus dem Eisweiher müssen sich an ihrem neuen Lebensort nicht groß umstellen. „Da der Eisweiher ebenfalls von der Brigach gespeist wird, ist die Wasserzusammensetzung in beiden Gewässern gleich. Das bedeutet, dass sich die Fische sofort wohl wühlen“, erklärt Föhrenbach.

Karpfen, Schleien und Rotaugen haben die Angler aus dem Eisweiher rausgefischt. Die kleinen Fische werden in die Donau eingesetzt. Die großen Laichfische kommen wieder zurück in den Eisweiher. | Bild: Sprich, Roland

Das Ablassen des Weihers wurde zeitweise von einer Schar hungriger Fischreiher aufmerksam beäugt, die sich am Morgen in dem flachen Wasser offensichtlich genüsslich den Magen voll schlugen. Damit haben die Angler kein Problem. „Der Fischreiher gehört eben dazu.“ Was den Anglern dagegen jede Menge Sorgen bereitet ist, dass die Entenpopulation auf dem Eisweiher ständig zunimmt. Verantwortlich dafür seien die Menschen, die die Tiere trotz Verbotsschilder füttern. „Dadurch fühlen sich die Enten hier wohl und vermehren sich.“ Das Problem ist, dass durch die Ausscheidungen der Enten in das Wasser der Stickstoffgehalt zunimmt, was wiederum schlecht für die Wasserqualität ist.

Am Nachmittag wurden die Fische wohlbehalten in Neudingen in ihr neues Zuhause eingesetzt. Die großen Laichfische wurden wieder in den Eisweiher entlassen, wo sie in den kommenden zwei Jahren für eine gute Nachzucht sorgen werden.

Drei Fragen an Christian Föhrenbach

Der Vorsitzender der Anglergesellschaft Villingen beantwortet drei Fragen zur großen Abfischaktion am Eisweiher:

Was ist das Ziel dieser Aktion?

Föhrenbach: „Der Eisweiher dient unserem Verein als natürlicher Aufzuchtweiher. Hier sind Laichfische drin, und wir schöpfen alle zwei Jahre den Ertrag ab und setzen sie in die Donau um.“

Warum ist die Aktion notwendig?

Föhrenbach: „Einerseits, um natürliche Besatzfische in die Donau umsetzen zu können. Außerdem, damit wir im Winter nicht zu viele Fische drin haben, die, wenn Schlittschuh gelaufen wird, in ihrer Winterruhe gestört werden und dadurch einen erhöhten Sauerstoffbedarf haben.“

Wie viele Fische werden umgesiedelt?

Föhrenbach: „Ich rechne mit etwa zehntausend Fischen, die wir hier rausholen werden.“