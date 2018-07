von Claudia Hoffmann und Eberhard Stadler

Um die unfallträchtige Stumpenkreuzung zu entschärfen, setzt der doppelstädtische Gemeinderat ganz auf den Kreis: Die Sperrung des Gemeindeverbindungsweges nach Weilersbach als Sofortmaßnahme lehnte das Gremium nach langer Diskussion mit großer Mehrheit ab.

Dabei hatte die CDU-Fraktion anfangs durchaus einen sehr differenzierten Antrag unterbreitet. Demnach soll der von der Stumpenkreuzung nach Weilersbach abgehende Straßenast als Sofortmaßnahme gesperrt und zugleich der Landkreis aufgefordert werden, einen neuen Kreisverkehr an diesem Unfallschwerpunkt auf der Kreisstraße zwischen Villingen und Niedereschach zu bauen. Wenn der Kreistag bei der Haushaltsberatung im Dezember das Geld bereitstellt und 2019 den Kreisel baut, sollte die Sperrung bis zur Fertigstellung beibehalten werden. Wenn er aber ablehnt, sollen Stadt und Ortschaft Weilersbach neu beraten und eine andere Lösung suchen, so der von Dirk Sautter (CDU) erläuterte Antrag.

Meinung Zu Entscheidung in Sachen Stumpenkreuzung: Zwei Jahre im Kreis gedreht von Claudia Hoffmann Lesen Sie auch

Allerdings stießen diese Ausführung auf Widerstand in Weilersbach. "Der Ortschaftsrat will nicht, dass die Straße gesperrt wird", betonte Ortsvorsteherin Silke Lorke. Zum einen werden unerwünschte Verkehrsverlagerungen in andere Straßen befürchtet. Zum anderen sei die zweite Einmündung von Weilersbach in die Kreisstraße "noch gefährlicher". Auch die Lehrer der gemeinsamen Schule mit Obereschach und die Feuerwehr seien auf die schnelle Anbindung nach Obereschach angewiesen. "Unsere große Sorge ist es, dass die Straße dauerhaft gesperrt bleibt, wenn wir jetzt zustimmen", sagte Lorke. "Wir sind einhellig der Meinung, dass die Straße offen bleiben soll", sagte die Ortsvorsteherin.

Oberbürgermeister Rupert Kubon erklärte, die Entscheidung sei keine reine Weilersbacher Angelegenheit. Die Stadt als "Untere Verkehtsbehörde" stehe in der Pflicht, die Sicherheit der Straße zu gewährleisten. "Wir haben da wenig Spielraum", verdeutlichte der OB. Er forderte eine Sofortmaßnahme, um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Zumindest sollte ein halbseitiges Durchfahrtsverbot nach Weilersbach verhängt werden, damit von Obereschach kommende Autofahrer nicht einfach über die Kreuzung geradeaus durchschießen können. Ralf Glück vom städtischen Bürgeramt erläuterte den Stadträten eine ausführliche Verkehrszählung über 47 Tage. Sein Fazit: Eine Sperrung der Straße bringe zwar eine Verkehrsverlagerung. Die sei aber nicht signifkant, da Weilersbach im Vergleich zu anderen Ortschaften eine unterdurchschnittliche Verkehrsbelastung habe.

In der Diskussion sprach sich die SPD zunächst für den Antrag der CDU aus. "Bis zum Jahresende, bis Geld für den Kreisverkehr da ist, macht das Sinn", betonte Frank Banse. Vehement gegen die Straßensperrung wandte sich Marcel Klinge von der FDP. Dies wäre ein Votum gegen Weilersbach. "Wir brauchen aber eine Lösung." Man müsse sich jetzt mit aller Kraft auf die Realisierung des Kreisverkehrs konzentrieren. Für die Grünen erklärte Helga Baur, eine Sperrung mache auch ökologisch keinen Sinn. "Sinn macht nur ein Kreisverkehr." Rudolf Nenno von den Freien Wählern sprach sich gegen ein "Rumeiern" aus, wie es die CDU vollführe: "Das ist das falsche Signal an den Kreis." Die Fraktion befürworte einen Kreisverkehr. Auch die Installation einer Geschwindigeitsmessanlage sehe man kritisch, dies könnte vom Kreis als Angebot verstanden werden, auf den Kreisel zu verzichten. Sein Kollege Beha ist der Meinung, dass es ganz normal ist, wenn es zu Unfällen kommt: Damit müsse man im Straßenverkehr rechnen. "Außerdem stehen da an beiden Seiten Stoppschilder, mehr kann man nicht tun."

Renate Breuning (CDU) fragte kritisch nach, was denn geschehe, bis der Kreisverkehr gebaut ist? Sie warb nochmals für eine temporäre Sperrung: "Dann sehen wir, was passiert."

Der Kreisverkehr Der Kreistag hat den Bau eines Kreisverkehrs an der Stumpenkreuzung vor rund zwei Jahren vor allem aus Kostengründen abgeleht. Der Aufwand wurde mit rund 550.000 Euro kalkuliert. Die Kreisräte meinten, die Stadt sollte ersteinmal die Situation mit Tempobegrenzungen und Kontrollen entschärfen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein