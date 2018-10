von Lea Spormann

Das 37 Jahre alte Amateurtheater Fieber lädt wie in jedem Jahr zu einem Krimi-Theater ein. Dieses Mal heißt das Stück "Einladung zum Mord". Die Handlung dreht sich um einen Verlagschef, der alle seine Top-Autoren für ein Wochenende in seine Villa einlädt. Als dieser offen legt, dass es sich bei dem Treffen um einen Wettbewerb handelt, kommen Konkurrenzkämpfe auf und die sechs Autoren schweben schon bald in großer Gefahr. Die Darsteller sind Chiara Sigwarth, Julian Riedmüller, Konni Spormann, Tobias Schütz, Detlef Fuchs, Hermann Pfeiffer, Alexander Pfeiffer und Richard Schöb.

Video: Lea Spormann

Tobias Schütz ist der Gesamtleiter des Theaters und seit 2012 dabei. "Ich bin durch meine Frau dazu gekommen", erzählt er, "ich denke, dass es mir schon immer in den Genen liegt Theater zu spielen, da mein Vater auch schon auf der Bühne stand." Ihm gefalle es vor allem auf der Bühne, in andere Rollen schlüpfen zu können. Auch Detlef Fuchs, der dieses Jahr einen der Autoren spielt, ist schon einige Jahre dabei und erzählt: "Mir gefällt es hier, weil wir einfach so ein bunter Haufen sind, von Alt bis Jung ist alles vertreten". Natürlich mache auch ihm das Schauspielern und die Gemeinschaft viel Freude.

Video: Lea Spormann

Dieses Jahr hatte das Theater leider einige Schwierigkeiten bei der Frauen Besetzung. Daher freut sich das Theaterteam auch immer wieder über neue Leute, die Interesse haben an dem Stück mit zu wirken. "Auch Leute mit Lampenfieber können sich gerne melden, denn von Bühnenbild bis Souffleuse gibt es immer etwas zu tun", berichtet Tobias Schütz. Unsere Stücke suchen wir immer gemeinsam aus, jeder kann Vorschläge machen und am Ende stimmen wir zwischen den Top drei ab. Proben tut das momentan rund 16-Köpfige Team, immer donnerstags ab 19 Uhr in dem Gemeindezentrum St. Bruder Klaus. Wer Interesse hat mitzumachen, kann sich unter http://regie@theaterfieber.de melden.

Die diesjährigen Aufführungen finden im Gemeindezentrum St. Bruder Klaus statt. Die Termine sind Samstag 10. und 17. November jeweils um 19.30 Uhr und ebenfalls Sonntag 11. und 18. November, um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos aber Spenden sind immer gerne gesehen.

