Ein gelähmter Hund mit denkbar schlechter Prognose wird nach einem langen Leidensweg und einer unnötigen Odyssee durch halb Europa eingeschläfert – und ein Internetmob stellt den ausführenden Tierarzt und das Veterinäramt an den Pranger. Ganz so, als ob die Behörde und der Veterinär nach Gutdünken ausgewürfelt hätten, Asterix, so der Name des Tiers, die tödliche Injektion zu verabreichen.

Villingen-Schwenningen Gelähmter Hund wird eingeschläfert: Internet-Mobbing trifft VS-Tierarzt Das könnte Sie auch interessieren

Wer den ärztlichen Befund des Mischlingsrüden liest, fragt sich unweigerlich, wie man auch nur auf die Idee kommen kann, dass Asterix in einem Hunderollstuhl ein schönes Leben hätte führen können. Anstatt nun die Tierärzte anzugehen und eine ins Kriminelle abdriftende Internetkampagne zu starten, sollten sich die vermeintlichen Tierfreunde lieber dafür stark machen, dass sich die Bedingungen in den Herkunftsländern der Tiere ändern.

Wer so vehement dafür eintritt, einem höchst pflegebedürftigen Tier um jeden Preis ein Leben als „Rolli-Hund“ zu ermöglichen, der hätte Asterix bei sich aufnehmen müssen. Derjenige müsste sich konsequenterweise vegan ernähren und sich protestierend vor jeden Küken schreddernden Mastbetrieb stellen.

Und anstatt aus hundert Kilometern Entfernung gehässige Facebook-Kommentare zu verbreiten, wäre für den Tierschutz mehr getan, wenn man mit den Hunden im dortigen Tierheim eine Runde spazieren gegangen wäre.