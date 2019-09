von Rüdiger Fein

Der Tag des offenen Denkmals steht 2019 unter dem Obertitel „Modern(ne): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Sechs geschichtsträchtige Orte werden von kundigen Bürgern in ihrer geschichtlichen Entwicklung und ihrer heutigen Bedeutung erläutert. Und nicht nur die Umbrüche in Kunst und Architektur werden deutlich, auch die Art der Führungen, die am 8. September angeboten werden, stehen für einen Umbruch.

Neue Perspektiven: Heinrich Graf hat sich mit der besonderen Architektur und der Geschichte der Kirche St. Bruder Klaus auseinandergesetzt. Er empfiehlt den Besuchern, nicht nur die einzigartige Dachkonstruktion liegend zu erkunden, sondern möchte den Besuchern während seiner Führung auch Gelegenheit geben, eigenen Gedanken zu folgen.

Das MPS-Tonstudio wird von einem Verein gefördert, erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Spannende Führungen in seine Geschichte, die in den 60er Jahren begann, gibt es auch am Tag des offenen Denkmals. | Bild: Rüdiger Fein

Bekannter Erneuerer: „Wir öffnen ein Haus, das eigentlich immer offen steht“, lädt Pfarrer Andreas Güntter zu Führungen durch die Schwenninger Pauluskirche ein. Deren Geschichte ist eng mit der Geschichte des Architekten Martin Elsässer verbunden. Der gilt als Erneuerer des protestantischen Kirchenbaus in Süddeutschland. Die Pauluskirche hat zudem ein weiteres Highlight zu bieten: Eine Ausstellung zum protestantischen Sakralbau wird am 8. September eröffnet. Sie zeigt Kirche und Architektur und informiert über den Architekten Elsässer.

Ungewohnte Bauform: Zu den gewichtigen Orten am Tag des offenen Denkmals zählt in diesem Jahr mit Sicherheit die Golden-Bühl-Schule über die Folkhard Cremer berichtet während Schülerinnen und Schüler an diesem Tag die Führungen übernehmen. Mit ihren einzelnen Pavillons stellt die in den 60er Jahren entstandene Schule eine bis dahin ungewohnte Bauform dar.

