Wenn am Sonntagabend die Nutty Boys im Folk-Club in der Scheuer auftreten, wird das ein wunderbar mitreißendes Konzert, eine fulminante Mischung aus Jazz, Ska und Reggea. Die Band sorgt in aller Regel für gute Laune, aber am Sonntag werden es selbst die Nutty Boys schwer haben, gute Laune zu verbreiten: Endet mit diesem Konzert vorerst eine 42 Jahre dauerende Erfolgsgeschichte in der Scheuer. Nachdem klar war, dass ab 22 Uhr Ruhe einkehren muss in der Scheuer, haben die Verantwortlichen beschlossen, keine Konzerte mehr an diesem bei Musikern und Publikum beliebten Ort durchzuführen. "Das macht einfach keinen Sinn, wenn wir um 22 Uhr aufhören müssen", erklärt Kilian Schmidt, der sich um die Finanzen kümmert. Man habe alle finanziellen Rücklagen aufgebraucht, ergänzt Richard Hehn vom Vorstandsteam. Durch das frühe Ende der Konzerte würden die Pausen wegfallen und damit auch die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf.

Allerdings gibt es am 24. Januar ein Gedenkkonzert für den im Sommer völlig überraschend verstorbenen Folk-Club Mitbegründer Hans-Jörg Malonek mit vielen Weggefährten. "Das war natürlich klar, dass wir dieses Gedenkkonzert in der Scheuer machen müssen", so Kilian Schmidt. Im April und Mai wollen die Veranstwortlichen des Folk-Clubs ein Angebot des Kulturamtes der Stadt nutzen, und den kleinen Saal im Theater am Ring ausprobieren. So tritt am 4. April die Band Malaka Hostel auf, am 15. Mai gibt es mit Sands Family klassischen Irish Folk. Kilian Schmidt lässt aber keinen Zweifel daran, dass sich diese Option für den Club nur mit größten Anstrengungen realisieren lässt. "Wir müssen die gesamte Technik dorthin transportieren, ebenso die Getränke". Nach dem Konzert muss der Saal wieder komplett leergeräumt werden: "Und zwar noch am gleichen Abend", so Kilian Schmidt. "Da brauchen wir wir quasi vier Helfer, die von morgens bis spät in die Nacht im Einsatz sind", so Richard Hehn.

Das sei den ehrenamtlichen Helfern fast nicht zuzumuten. Aber man wolle diese Option natürlich ausprobieren. Richard Hehn kann sich vorstellen, im Theater am Ring vielleicht besondere Konzerte ein- bis maximal zweimal im Jahr durchzuführen. Aber: "Das wird kein Ersatz für das reguläre Folk-Club Programm in der Scheuer." Der Folk-Club gehöre in die Scheuer und dafür brauche man eine solide Finanzierung, mindestens einen "fünfstelligen Betrag."

Die Möglichkeit, das Jugendhaus-Café zu erweitern will die Stadt nach Aussage von Richard Hehn bis Ende 2019 prüfen. "Für eine Machbarkeitsstudie sind da 150 000 Euro im Haushalt eingestellt." Da stimmen für Hehn die Relationen nicht mehr: "Das ist mehr Geld, als der Folk-Club in seiner ganzen Geschichte Zuschüsse von der Stadt erhalten hat." Dieser Umbau wäre aber eine dauerhafte Lösung, um kleinere bis mittelgroße Konzerte durchzuführen. Denn das Jugendhaus hat im Unterschied zur Scheuer genügend Abstand zum Nachbargebäude, sodass sich hier die Lärmproblematik nicht in dieser Weise stellt. Klar ist aber: Das läuft auf eine kostspielige Generalsanierung hinaus.