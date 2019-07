von Hanna Mayer

Am heutigen Mittwoch wäre er 200 Jahre alt geworden: Johannes Bürk, Gründer der Württembergischen Uhrenfabrik und Initiator des Schwenninger Bahnanschlusses, wird am 6. Juli zum Auftakt der 14. Schwenninger Kulturnacht mit verschiedenen Programmpunkten gewürdigt. Der Schwenninger Industriepionier hat außerdem die Feuerwehr und die Turngemeinde Schwenningen ins Leben gerufen. „Wir wollen Bürk gebührend feiern, denn ohne ihn wäre die Entwicklung Schwenningens komplett anders verlaufen“, sagt Michael Hütt, Leiter des Uhrenindustriemuseums.

Dampflok von Villingen nach Rottweil

Das 150-jährige Bestehen der Eisenbahnlinie zwischen Rottweil und Villingen wird mit dem Einsatz einer historischen Dampflok gefeiert. Um 11.54 Uhr am Samstag startet der Sonderzug in Rottweil und fährt mit Halt in Schwenningen nach Villingen. Bis 13.30 Uhr verkehrt die Lok auf dieser Strecke. Fahrgäste können auch nur auf Teilen der Strecke mitfahren. Eine Teilstrecke kostet fünf Euro, zwei Strecken acht Euro und vier Teilstrecken 16 Euro. Für Kinder unter sechs Jahren ist die Fahrt kostenlos. Kinder bis zwölf Jahre zahlen die Hälfte. Tickets gibt es in der Tourist-Info in Villingen und Schwenningen sowie im Uhrenindustriemuseum. Die Fahrscheine können am Samstag auch direkt am Bahnsteig erworben werden.

Platz für 360 Passagiere

Mit vier Wagen und 360 Sitzplätzen ist viel Platz für interessierte Passagiere. „Es wäre schön, wenn alle Plätze gefüllt werden“, so Michael Hütt. Allein 2500 Euro kostet es, um die Lok anzuheizen. Das wird schon am Freitagabend passieren, erzählt Klaus Schmidt vom Schwäbischen Albverein: „Es steckt einiges an Kosten und Mühe darin, all das auf den Weg zu bringen.“

Um 12.30 Uhr wird Klaus Schmidt am historischen Stellwerk in Schwenningen eine Führung geben und über die Schwenninger Eisenbahngeschichte berichten. Schmidt selbst setzte sich einst dafür ein, dass das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Von 14 Uhr bis 15 Uhr wird Siegfried Heinzmann vom Heimatverein Schwenningen eine Stadtführung geben. Dabei werden vor allem diejenigen Orte eine Rolle spielen, die für die Industriegeschichte Schwenningens von Bedeutung sind. Treffpunkt ist der Bahnhof Schwenningen, Endpunkt Ob dem Brückle.

Enthüllung einer Bürk-Gedenktafel

Oberbürgermeister Jürgen Roth wird um 15 Uhr am ehemaligen Standort des Geburtshauses von Johannes Bürk eine Gedenkstele zu Ehren von Bürk enthüllen. Die vom Industriebau Haller angefertigte und finanzierte zwei Meter hohe Stahlstele zeigt ein Portrait von Bürk am Standort Ob dem Brückle im historischen Stadtteil von Schwenningen.

Programm im Uhrenindustriemuseum

Ab 16 Uhr finden die Veranstaltungen zur Erinnerung an Johannes Bürk im Uhrenindustriemuseum statt. Kostenlose Kurzführungen durch die Ausstellung „Zeit, Freiheit und Kontrolle – Johannes Bürk und die Folgen“ sowie eine historische Feuerwehrübung um 16.30 Uhr erwarten die Besucher zudem.