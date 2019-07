Am Villinger Käferbergle wurde neben dem neu errichteten Wohnhaus ein Fahrradständer montiert, über den sich der ein oder andere Passant bereits mokiert hat. Dass dieser profane „Standparker“ in Bodenmontage ausgerechnet unter dem an der Stadtmauer befestigte Kruzifix platziert wurde, ließ manchen erschauern. Gleichwohl war diese Konstellation keinem leichtfertigen Frevel noch gar einem übersinnlichen Grund geschuldet. Vielmehr lag‘s an schnöder Platznot. Es gab einfach keine andere Möglichkeit, entschuldigte Bauherr Egon Mauch die fehlende Distanz zwischen Niedrigem und Höherem.

Da jedoch nirgends geschrieben steht, dass ein Radständer nicht unter einem Kruzifix installiert werden darf, kann man dieser Lösung durchaus als innovativ betrachten. Denn: Welcher Spitzbube würde es wohl wagen, unter den Augen des Herrn einen verwerflichen Fahrrad-Diebstahl zu begehen? Eben! Einen sicheren Fahrrad-Hort kann man sich kaum vorstellen. Gleichwohl dürfte es gottgefällig sein, das Fahrrad auch an dieser Stelle ordentlich abzuschließen, um niemand in Versuchung zu führen. #

Diese Tafel erklärt die Herkunft des Kreuzes am Käferberg. | Bild: Hahne, Jochen

Ein weiterer Aspekt: Angesichts der laufenden Klimadebatte und der akuten Bedrohung der göttlichen Schöpfung durch die Erderwärmung sind wir zutiefst überzeugt, dass der Herr durchaus wohlgefällig auf diesen Fahrradständer zu seinen Füßen und die dort abgestellten klimaneutralen Vehikel herniederblicket. Das Fahrrad und seine Nutzer gehören zweifellos zu den Guten und haben ganz gewiss Seinen Segen.