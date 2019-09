Villingen-Schwenningen vor 2 Stunden

Am Donnerstag eröffnet die neue Post im Modepark Röther

Am Mittwoch wurden am Modepark Röther in Villingen die Beschilderungen für die neue Filiale der Postbank angebracht. Ab Donnerstag, 26. September, startet um 9 Uhr der Betrieb im ersten Obergeschoss des Modeparks Röther. Sie bietet alle Dienstleistungen der Post sowie der Postbank an.