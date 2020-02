Der Sturm soll in den Abend- und Nachtstunden nach aktueller Prognose wieder zunehmen, anschließend aber abnehmen. In Villingen-Schwenningen wird deshalb am 11. Februar der reguläre Betrieb für die Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie für die Kinder der Kindertagesstätten aufgenommen. Dies teilt die Pressestelle der Stadt mit. Da das Sturmniveau sinkt, aber trotzdem mit starken Winden zu rechnen ist, ist weiter erhöhte Vorsicht geboten. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es im Öffentlichen Nahverkehrs morgen weiter zu Behinderungen/Ausfällen, auch im Schülerverkehr, kommen kann. Es ist auch weiterhin mit Straßensperrungen wegen umgestürzter Bäume zu rechnen.

Es liege in der eigenen Abwägung der Eltern, ob sie ihre Kinder morgen in die Kindertagesstätten und Schulen gehen lassen. Falls die Kinder und Schüler zu Hause bleiben, sollen diese bitte unbedingt in der jeweiligen Einrichtung abgemeldet werden.