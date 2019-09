Am Sonntag, 22. September, finden in Villingen zeitgleich die Veranstaltungen „SWR1 Pfännle“ und der 1. Naturparkmarkt in VS statt, in der Fußgängerzone (außer Niedere Straße) werden viele Verkaufsstände stehen. Wegen des Aufbaus für die auf dem Münsterplatz stattfindende Veranstaltung SWR1 Pfännle wird der Wochenmarkt am Samstag, 21. September, in die Innenstadt verlegt. Der Wochenmarkt findet an diesem Tag in der Riet- und Bickenstraße sowie in der Oberen und Niederen Straße statt. Während des Marktes von 5 bis 14 Uhr werden die Straßen voll gesperrt werden, teilt die Stadt mit. Die Anlieferungen sollten über die Färber- und die Gerberstraße erfolgen, möglicherweise muss auch die Warenauslage oder die Bestuhlung eingeschränkt werden. Auch der Rathaus Innenhof steht an diesem Wochenende nicht zum Parken zur Verfügung.