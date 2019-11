von Rüdiger Fein

Sonntagsverkauf und Museumsfest: Am Sonntag, 10. November, öffnet der Villinger Einzelhandel wieder seine Türen zu einem entspannten Sonntagseinkauf. Von 13 bis 17 Uhr erleben die Besucher der Zähringerstadt wieder ein nahezu endloses Angebot an aktueller Herbstmode, an Dienstleistungen und Dingen des täglichen Bedarfs und natürlich ein riesiges Angebot an Geschenkideen.

Immer gut besucht verspricht das Museumsfest viele spannende Momente. | Bild: Lutz Hugel

Viele Besucher aus der Doppelstadt und auch aus dem Umland nutzen dieses Angebot der offenen Türen seit Jahren, um mal so richtig nach Herzenslust und ohne Alltagshetze zu einem vorweihnachtlichen Einkaufsbummel mit der ganzen Familie unterwegs zu sein. Wenn sonst schon mal im Vorübergehen Dinge des täglichen Lebens besorgt werden oder auch Geschenke für die Lieben oft in letzter Minute gefunden werden, sind an diesen sonntäglichen Einkaufstagen immer ganze Familien unterwegs. Man schaut sich in aller Ruhe um, hat gemeinsam viel Spaß und lässt den Familiensonntag in einem der vielen Cafés oder Gasthäuser genüsslich ausklingen.

Bild: Rüdiger Fein

Aber nicht nur die Innenstadt mit der Fußgängerzone wartet mit ihren vorweihnachtlichen Angeboten auf. Auch etliche Einzelhändler an der Peripherie der Stadt locken mit Einkaufsvorteilen, mit Gewinnspielen und Glücksrad und oft auch mit kulinarischen Genüssen.

Ein weiterer Renner ist am 10. Dezember das Museumsfest, das unter dem einladenden Titel „Vive la France“ ins Franziskanermuseum einlädt. Damit setzt das Museum die im vergangenen Jahr mit unserem Nachbarland Österreich begonnene Darstellung länderspezifischer Kulturen fort. Französische Kultur pur erwartet die Besucher. Das Museumsfest beginnt hier bereits um 12 Uhr, wenn Oberbürgermeister Jürgen Roth die Delegationen aus den beiden französischen Partnerstädten Pontarlier und La Vallette-du-Var begrüßen kann.

Bild: Museum

nd auch hier erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit vielen musikalischen, musealen und kulinarischen Höhepunkten. Zu diesen Höhepunkten zählt mit Sicherheit der Besuch von Meisterkoch Vincent Klink. Der Gast von der Stuttgarter Wielandhöhe habe ganz spontan zugesagt, freut sich Museumsleiterin Anita Auer, und man darf gespannt sein auf die kulinarische Entdeckungsreise, wenn der Meisterkoch um 15 Uhr im Konzertsaal sein Buch das den Titel „Ein Bauch spaziert durch Paris„ trägt, vorstellt.

Auch Meisterkoch Vincent Klink kocht beim Museumsfest.

Auch das weitere Programm des Museumsfestes verspricht viel Spannung. Ob Jack Mehlsack alias Olaf Jungmann mit Wortwitz gewürzte Geschichten vorträgt oder das Duo „einfach riesig“ eine Straßenrallye zum Südpol veranstaltet oder der Freundeskreis Städtische Museen französische Literatur vorstellt, für jeden Geschmack und Anspruch ist etwas geboten.

Das Duo „Einfach riesig“ veranstaltet eine Straßenrallye zum Südpol.

Der Spannungsbogen des Museums, der unter den fachkundigen Händen von Claudia Geiser entstanden ist, hält noch viele weitere Höhepunkte französischer Lebensart bereit. So präsentiert Superköchin Luisa Zerbo aus Schwenningen ihre unwiderstehlichen Macarons, Bert Kohl singt Chansons und Bärbel Brüderle von der Muettersproch-Gsellschaft erläutert Französische Lehnwörter wie Scheese, Bagasch oder Legümele.

Das Programm

Der verkaufsoffene Sonntag am 10. November in Villingen findet von 13 bis 18 Uhr statt. Das Franziskanermuseum lädt die Besucher von 12 bis 18 Uhr zum Museumsfest unter dem Stichwort „Vive la France“ ein. In dieser Zeit ist natürlich auch das Bistro im Foyer des Franziskanermuseums geöffnet und die 66. Jahresausstellung des Kunstvereins startet ebenfalls an diesem Sonntag. (in)