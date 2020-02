Mittlerweile ist die neue Sonnenuhr auf dem Schwenninger Marktplatz überregional bekannt. Tageszeitungen, Radiosender und auch ein TV-Senders haben sich dem frisch gestalteten Marktplatz vor dem Rathaus bereits gewidmet.

Das Kamerateam war im Auftrag einer Sendung von Mario Barth vor Ort, die sich Fällen von Steuerverschwendung widmet. Grund für die große Aufmerksamkeit: Nach langer Bauzeit wurde der Marktplatz Ende letzten Jahres fertiggestellt. Als zentrales Objekt ziert seither eine 14 Meter lange Sonnenuhr den Platz. Kosten: 25.000 Euro.

Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Im Internet machte schnell ein Spaßbild Karriere, welches die Uhr als riesigen „Dönerspieß“ zeigt. Weitere lustige Bild-Ideen ließen nicht lange auf sich warten.

Neue Motive: Jetzt sind sechs Wirtschaftspsychologie-Studenten auf diesen Trend aufgesprungen. Sie haben neue, lustige Motive entworfen.

„Weil es Spaß macht und wir uns während der Prüfungsvorbereitung ablenken mussten“, sagen sie. Herausgekommen sind ein Stabhochspringer, eine Dartscheibe oder Stricknadeln. Veröffentlicht haben sie ihre Kunstwerke nicht. Nur im privaten Umfeld machten sie die Runde.

Die WG-Bewohner (von links) Alex Bleck, Ronjan Trost, Morris Pfisterer, Claudio Dangmann, Franzi Doll und Emily Reuter posieren vor der Sonnenuhr. Bilder: Jens Fröhlich | Bild: Fröhlich, Jens

Die sieben Bilder der Studenten können Sie sich im folgenden Artikel gesammelt anschauen.

Charakter der Stadt: Die WG-Bewohner kommen aus allen Ecken von Deutschland und sie sind zwischen 21 und 23 Jahre alt. Hierher verschlagen hat es sie nicht wegen dem besonders guten Image der Stadt, sondern wegen ihrem Studiengang, den es nur hier in dieser Form und komplett auf Englisch geben soll. Das vierte Semester haben sie jetzt abgeschlossen. „Wir fühlen und wohl hier, haben zahlreiche Freunde und unternehmen viel“, so die sechs Freunde, die zusammen in einer Wohngemeinschaft in der Dauchinger Straße wohnen, unweit des Marktplatzes.

Es gebe genügend Bars in der Stadt und auch am Campus werde viel geboten. „Familiär, klein aber fein“, beschreiben sie ihr Studentenleben. Der Stadt fehle es jedoch an Charakter. „Wenn Besuch kommt, gehen wir nach Villingen„, berichten sie. „Oder soll ich meiner Mutter die Sonnenuhr zeigen?“, gibt einer von ihnen zu bedenken. Es sei in Schwenningen aber auch nicht einfach für Stadtplaner, Verbesserungen zu erreichen.

Lob und Kritik: Im Grunde sei die Sonnenuhr keine schlechte Idee, angesichts der Uhrenindustriegeschichte. Die Platzgestaltung sehen sie als einen ersten Schritt in die richtige Richtung. „Auf jeden Fall besser als Parkplätze.“ Die weggefallenen Parkmöglichkeiten waren ein Hauptkritikpunkt von Bürgern und Einzelhändlern. Den WG-Bewohnern geht das Konzept sogar nicht weit genug. Sie hätten es begrüßt, den Verkehr am Marktplatz ganz auszusperren. Zum aktuellen Zustand fragen sie sich: „Wie und warum soll man den Platz eigentlich nutzen?“ Auf Bänken zu sitzen, mit dem Rücken zu einer Verkehrslawine, sei unattraktiv. Von ihrer Wohnung aus haben sie den täglichen Verkehr in Richtung Marktplatz in einem Zeitraffervideo dokumentiert.

Zudem würden Grünflächen, Bäume und ein Spielbereich für Kinder fehlen. Nahe der Sonnenuhr wünschen sie sich Infotafeln, die zum einen die Uhr und zum anderen den Bezug zur Uhrenstadt erklären. Die Umsetzung des ersten Punktes hat die Verwaltung ja bereits angekündigt.

Stadtentwicklung: Lob vergeben die Studenten für den Sportpark und das VStival. Auch der Busbahnhof-Bereich und einige andere Ecken schneiden gut ab. Negativ auf ihr Gesamturteil wirken sich die vielen Einbahnstraßen, fehlende Radwege, zahlreiche Baulücken und heruntergekommene Hausfassaden aus.