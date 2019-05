von SK

Ein 60-jähriger Autofahrer verhielt sich am 1. Mai-Feiertag wie ein verkappter Formel 1-Fahrer, findet die Polizei. Mit 143 Stundenkilometern statt der erlaubten 80 raste der Mann gegen 18 Uhr auf der Kreissstraße von Vöhrenbach in Richtung Pfaffenweiler. Offensichtlich rechnete er nicht mit den Beamten des Polizeireviers Villingen, die just zu dieser Zeit Geschwindigkeitskontrollen durchführten. Jetzt erwartet den Mann ein Bußgeld von rund 900 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Auch zwei Punkt in Flensburg sind ihm sicher.