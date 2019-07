von SK

Letzte Woche wurden die Bürger von Villingen durch die Presse dahingehend informiert, dass die Stadt zurzeit vorhandene Verträge und Vereinbarungen kündigt. Betroffen: der Baden-württembergische Landesverband, der für mobile Jugendarbeit zuständig ist, der Vertrag mit dem Kinderschutzbund und dem Kinder- und Familienzentrum. Eine vierte Kündigung kommt noch hinzu. Seit 1968 betreute das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Villingen, die Altentagesstätte am Romäusturm. Über 50 Jahre hatten die Rentner und altgewordenen Bürger von Villingen hier Räumlichkeiten, in denen sie sich treffen konnten, um über alte Zeiten und aktuelle Themen zu plaudern. Monatliche Jahrgangstreffen, Vereine und Gruppierungen hatten die Möglichkeit, sich hier zu treffen. Rentner, die auf einem Spaziergang eine Pause einlegten, um ein Viertele zu trinken oder ein Stück Kuchen und eine Tasse Kaffee zu genießen wurden, von den ehrenamtlich arbeitenden Bedienungen versorgt. Dies alles ist nun vorbei. Seit dem 1. Juli haben der Kreisvorsitzende des DRK, OB Roth, und der Ortsvorsitzende des DRK, Detlev Bührer, die „Altentagesstätte“ geschlossen, ihre eigene Vereinigung, der sie vorstehen, vor die Tür gesetzt, um die Räume an einen Fasnetverein zu vermieten. Das Gebäude gehört der Stadt und wir machen damit, was wir für richtig halten (O-Ton Bürgermeister Bührer). Hier irrt der Bürgermeister. Das Gebäude am Romäusturm gehört dem Spitalfonds Villingen und da kommt die Frage auf, wurde der Spitalausschuss des Spitalfonds von dieser Maßnahme informiert beziehungsweise hat er seine Zustimmung gegeben? Ich kenne in Villingen keinen Fasnetverein, der in einem städtischen Gebäude ist, außer jetzt die Katzenmusik. Warum diese Bevorzugung? Wurde da etwa ein Wahlversprechen erfüllt? „Nachtigall – ick hör dir trapsen!“