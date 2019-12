Eigentlich wollte Alt-Dekan Kurt Müller an Heiligabend die

18- Uhr-Messe im Münster halten, er hat sich bei seinem Nachfolger Josef Fischer schon in die Liste eintragen lassen. Leider ist Kurt Müller am Montag, 4. November, im Alter von 82 Jahren verstorben, von den Folgen eines Treppensturzes konnte sich der langjährige Münsterpfarrer nicht mehr erholen.

Der beliebte und bekannte Pfarrer hinterlässt eine große Lücke in Villingen, so zog sich auch die Aussage „Es fehlt jemand in Villingen“ wie ein roter Faden durch die Predigt von Dekan Josef Fischer beim feierlichen Requiem im Münster am 12. November. Zahlreiche Menschen waren gekommen, um Abschied zu nehmen von dem Mann, der das kirchliche Leben in Villingen geprägt hat wie kein anderer. Die Sanierung des Villinger Münsters und die Instandsetzung der Benediktinerkirche hat Kurt Müller maßgeblich vorangetrieben, er hat sich zeitlebens für sozial Schwächere und Kranke eingesetzt.

So war er 30 Jahre Vorsitzender des Caritasverbandes. Lange Jahre saß der Verstorbene auch im Aufsichtsrat der Baugenossenschaft Familienheim. Auch im Vorstand des Altenheims St. Lioba wirkte Müller, ebenso wie in der Katholischen Sozialstation. 1987 wurde Müller in den Vorstand und ab 2011 zum Vorsitzenden gewählt. Im Geschichts- und Heimatverein wurde er 2008 zum Ehrenmitglied ernannt, auch war er im Beirat tätig. Im Jahresheft des Geschichts- und Heimatvereins für 2020 finden sich noch zwei Beiträge Kurt Müllers. In einem Nachruf bescheinigt der Vorsitzende, Rupert Kubon, dem Verstorbenen eine tiefe Verwurzelung im Glauben und eine gleichzeitige Offenheit für die Anliegen dieser Welt.

Für Kurt Müller war ein großer Gottesdienst ohne feierliche Musik undenkbar, und so hat er die Kirchenmusik immer engagiert unterstützt. Auch der Idee, die Silbermann-Orgel zu rekonstruieren, stand Müller von Anfang an offen gegenüber. 2010 erhielt für sein vielfältiges Engagement das Bundesverdienstkreuz. In Villingen hat er vielen Menschen über Jahrzehnte Kraft und Orientierung gegeben. Müller hinterlässt viele Spuren. Er kümmerte sich auch um den Zustand der Wegekreuze und der Kapellen.