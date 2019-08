Wirtschaftlich gesehen hatte es die noch junge Doppelstadt in den 70er Jahren nicht einfach. Die weltweite Wirtschaftskrise 1974/75, ausgelöst durch die Aufgabe des Systems der festen Wechselkurse, Inflation und Ölpreiskrise verhinderte nach der Städtefusion die Aussicht auf Wachstum und einen weiteren Ausbau von Villingen-Schwenningen als Oberzentrum. Mit der Gründung der Stadt kehrte die Arbeitslosigkeit zurück.

Der Strukturwandel: In der Geschichte der Stadt Villingen-Schwenningen „Der Weg in die Moderne“ widmet die promovierte Wirtschafts- und Sozialhistorikerin Annemarie Conradt-Mach ein ganzes Kapitel dem Strukturwandel der Wirtschaft. Während Schwenningen stark von der Uhrenindustrie geprägt war, entwickelten sich in Villingen mit Kienzle-Apparate, und Saba bedeutende moderne Unternehmen, schreibt Conradt-Mach. Die 70er-Jahre brachten für die Arbeitnehmer eine ganze Reihe von Fortschritten: So sorgten eine Reihe von Arbeitsschutzgesetzen wie Kündigungsschutz, besserer Mutterschutz und Lohnfortzahlung zwar für bessere Arbeitsbedingungen, verteuerte aber im Gegenzug die Lohnkosten.

Vor allem im Uhrenmarkt machten neue Wettbewerber den eingesessenen Fabriken zu schaffen. Amerikanische Marken wie Timex, die Japaner mit Seiko und Citizen, aber auch Uhren zu Dumping-Preisen aus der ehemaligen DDR verdarben den deutschen Unternehmen das Geschäft.

Die Krise: 1974 und 1975 kam es zu zwei großen Firmenpleiten, die die noch junge, gemeinsame Stadt erschütterten: Kaiser-Uhren in Villingen und Mauthe-Uhren in Villingen-Schwenningen. Auch die Firma Kienzle-Uhren Schwenningen geriet in Schieflage und musste ihre Uhrensammlung für acht Millionen Mark an das Land verkaufen und erhielt noch eine Landesbürgschaft in Höhe von zehn Millionen Mark. So hoffte man, die Lage zu stabilisieren.

Die Expertin: Annemarie Conradt-Mach ist eine ausgewiesene Expertin des Strukturwandels in der Region: „Ich bin Neuzeit-Historikern mit den Schwerpunkten Wirtschaft und Soziales", so Conradt-Mach, die erste Vorsitzende des Schwenninger Heimatvereins ist. Viele der Vorgänge in der heimischen Uhrenindustrie seien „so spannend wie ein Krimi". „Es ist unglaublich, was da so alles passiert ist." Annemarie Conradt-Mach ist der Meinung, dass die Region den Strukturwandel gut überlebt habe.

Der Blog: Ihr immenses Wissen zu diesem Thema hat die Historikerin mittlerweile in einem Internet-Blog der Öffentlichkeit zugänglich gemacht: Unter www.sozialgeschichte-uhrenindustrie.de ist nahezu jeder Aspekt der Uhrenindustrie und den Gründen des Niedergangs beleuchtet.

Kienzle-Uhren : Ein dominierender Name in der VS-Wirtschaftsgeschichte ist Kienzle. Durch Kienzle erlangte Schwenningen bundesweite und sogar weltweite Anerkennung. Im Gegensatz zu Mauthe und Kaiser schwächelte Kienzle in den 70er Jahren zwar heftig, konnte sich aber nochmals aufrappeln, beanspruchte nach eigenen Angaben sogar 1984 sogar Platz drei in der Weltrangliste der Uhrenhersteller, so berichtete der SÜDKURIER im April 1984.

Die Entlassungen: Anfang der 60er Jahre zählte Kienzle zu den florierenden Unternehmen der Uhrenindustrie. Beinahe jede deutsche Autouhr wurde bei Kienzle produziert. 51 Prozent des Kienzle Uhren-Aktienkapitals gehörten Dr. Bührle, dem Chef des Schweizer Oerlikon-Bührle-Konzerns, schreibt Annemarie Conradt-Mach in ihrem Sozialblog. 1961 schieden Willy Haller und Hellmut Kienzle, ein Sohn des Firmengründers Jakob Kienzle, aus dem Vorstand aus, damit ging die Ära des Familienunternehmens zu Ende.

70er-Jahre: Kienzle-Uhren, hier das Werk in der Friedrich-Ebert-Straße, steckt tief in der Krise, rappelte sich aber wieder auf. In dieser Zeit allerdings gab es viele Entlassungen und der Verkauf der Uhrensammlung an das Land für acht Millionen Mark sorgt für Schlagzeilen. | Bild: Stadtarchiv Villingen-Schwenningen

1963 trat Unternehmer Alfred Kreidler als Aktionär auf, der später die Anteile von Bührle übernahm. Anfang der 70er Jahre schlugen bei Kienzle die Probleme voll durch: Das Unternehmen schrieb Verluste, baute 300 Stellen ab.

Die Belegschaft der Firma Kienzle demonstriert am 11. März 1976 in Schwenningen gegen die Geschäftspolitik des Unternehmens. Trotz einer Landesbürgschaft beginnt Kienzle Kapazitäten in Korea aufzubauen. | Bild: Stadtarchiv Villingen-Schwenningen

1973 kam es zum Aus für die Armband-Uhrenproduktion und es gab weitere Entlassungen, 1974 sollte die Zahl der Beschäftigten auf 2245 reduziert werden. 1974 erfuhr die Öffentlichkeit, dass Alfred Kreidler den Verkauf des Hellmut-Kienzle-Uhrenmusuems plante, berichtete der SÜDKURIER.

1973 wird das Kienzle-Werk II in der Austraße geschlossen, hier sind Armbanduhren produziert worden. Nach aufwändigen Bodensanierungen wegen der Galvanikproduktion eröffnet hier der Lebensmittelmarkt Culinara. | Bild: Stadtarchiv Villingen-Schwenningen

Das Land wollte die Sammlung für zehn Millionen Mark erwerben, um Arbeitsplätze zu sichern. 1975 waren es acht Millionen, die das Land bezahlte, trotzdem hielt das Unternehmen an 250 Entlassungen fest. Die Zahl der Beschäftigten schrumpfte von 3000 im Jahr 1970 auf 1634 im Jahr 1975. Kienzle erhielt noch eine Landesbürgeschaft über acht Millionen Euro, was bundesweit für kritische Schlagzeilen sorgte, da das Unternehmen auch Kapazitäten in Korea aufbaute, dieses Engagement wurde 1978 aber wieder eingestellt.

Der Aufschwung und das Ende : 1975 hatte Kienzle Umsatzeinbußen von 16 Prozent hinnehmen müssen, 1976 lief das Unternehmen wieder auf vollen Touren, die Kurzarbeit war vorbei, es gab Vollbeschäftigung.

Der Arbeitsplatzabbau ging aber weiter, die Sozialpläne dafür kosteten nach Schätzungen rund eine Million Mark. 1987 baute das Kienzle sogar noch eine neue Fabrik in der Siederstraße, zwei Jahre später kam die Übernahme durch die Dufa (Deutsche Uhrenfabrik), 1996 meldete das Unternehmen Zahlungsunfähigkeit an.