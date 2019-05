von Jörg-Dieter Klatt

Es muss schon eine gehörige Portion Enthusiasmus dazu gehören, wenn man seinen Bauplatz ganz bewusst neben einem Freibad auswählt. Diese hatten Dieter Laufer und seine Frau Luzia, als sie 1965 von Villingen nach Tannheim zogen, wo sie unmittelbar neben dem Freibad in bester Hanglage ihr Eigenheim errichtet hatten. Zuvor hatte das Ehepaar in Villingen praktisch neben dem Kneipp-Bad gewohnt, sodass die sommerliche Geräuschkulisse eines Freibades den beiden durchaus vertraut war.

Gröbste Schwebstoffe herausgefiltert

Luzia Laufer, geborene Wehrle, stammte aus der waldreichen und damit vermögenden kleinen Gemeinde, die es sich leisten konnte, ein eigenes Freibad zu unterhalten. In einem ausführlichen Gespräch mit dem SÜDKURIER erinnert sich Dieter Laufer an das Bad direkt am Wolfsbach. Dessen Wasser speiste seinerzeit das Naturbecken deutlich oberhalb des heutigen Freibadgeländes. Wie der 86-jährige ehemalige Leiter des Konstruktionsbüros Radio bei Saba in Villingen und spätere Gewerbeschullehrer erklärte, wurde das Wasser des Wolfsbaches zunächst am noch heute gut erkennbaren Wehr in Höhe des Schützenhauses abgeleitet und durch eine sogenannte Kiesvorlage und eine Sandschicht geleitet, sodass die gröbsten Schwebestoffe aus dem Tannheimer Moor ausgefiltert wurden.

Auch ein Molch schwamm mit

Allein das Wasser blieb trüb. Feriengästen wurde diese Brühe als besonders gesundes Moorwasser – so die Tannheimer Chronik von 2017 – angepriesen. Sogar der eine oder andere glitschige Molch soll sich unter die Badegäste gemischt haben. Selbst die lausigen 20 Grad Wassertemperatur schienen damals niemanden zu stören, denn das Tannheimer Freibad erfreute sich weit über die Grenzen des Ortes hinaus großer Beliebtheit. Mitte der 60er-Jahre forderte das Landratsamt als Aufsichtsbehörde für die Freibäder, dass kein Bachwasser mehr das Becken speisen durfte. Also musste mit einer ungeheuren finanziellen Kraftanstrengung eine Umwälz- und Filteranlage eingebaut werden und das Becken durfte nur noch mit Trinkwasser gefüllt werden.

Der Leistungsschein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft von Dieter Laufer aus dem Jahr 1967. Die Prüfung hierzu hat er im Tannheimer Freibad abgelegt.

Just in diese Zeit fiel für Dieter Laufer der Erwerb des Leistungsscheins der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft. Der Hubertshofener Lehrer Fritz Heimburger suchte seinerzeit eine Gruppe von jungen und kräftigen Männern, die bereit waren, das Leistungsabzeichen der DLRG abzulegen. „Bei der Eignungsprüfung“, so der sportbegeisterte Pensionär nicht ohne Stolz, „mussten wir eine gewisse Strecke ohne Armbewegung zurücklegen. Da war dann schon mal die Hälfte der 30 Aspiranten weg.“ Er und der damalige Rektor der örtlichen Schule, Hans-Dieter Heßenauer, waren die einzigen, die im Tannheimer Freibad dann die notwendigen Prüfungen für den Leistungsschein schafften.

Da die neue Filteranlage 1967 noch nicht installiert war, mussten die beiden das Streckentauchen im Vöhrenbacher Freibad, das mit dem klarem Wasser der Breg versorgt wurde, absolvieren. Stolz zeigt der rüstige und bis heute ausgesprochen sportliche Senior seinen Ausweis, der das Datum 27. Juli 1967 trägt. „Gott sei Dank habe ich mein Wissen und Können nie zur Rettung eines Ertrinkenden einsetzen müssen“, so Dieter Laufer.

Schein war Voraussetzung

Allerdings kam dem Hobbysportler der Leistungsschein beruflich sehr zugute. Nachdem er 25 Jahre lang in Diensten der weltberühmten Saba in Villingen stand, zuletzt als Leiter Konstruktion Radio, wechselte er 1971 in den Berufsschuldienst des Landes. Zuvor hatte er ein Stipendium bekommen und konnte somit in Konstanz Maschinenbau studieren. Als Berufsschullehrer in Donaueschingen wurde ihm auch der Sportunterricht angetragen, wozu der Leistungsschein der DLRG notwendig war. „Ein paar Mal war ich mit den jungen Männern im Schwimmbad, da war der Schein Voraussetzung für die Aufsicht“, so Laufer.

Bürger müssen mithelfen

Nun hofft der rüstige Wahltannheimer, dass sein geliebtes Bad in der Nachbarschaft noch lange erhalten bleibt. Schwebte das Damoklesschwert der Schließung schon 2004 über diesem beliebten Kleinod sonnenhungriger Badegäste, so steht auch 2019 eine richtungsweisende Entscheidung an. Das Becken ist undicht und muss samt der Umwälzanlage erneuert werden. Der Förderverein, Träger des Freibads, hofft auf mächtige Unterstützung seitens der Bevölkerung, damit das nötige Geld zusammenkommt, um dem Bad eine sorgenfreie Zukunft zu ermöglichen. Vielleicht kann er sich dann auch in Zukunft über so außergewöhnliche Musik, wie sie im vergangenen Jahr bei einer Erwachsenentaufe einer religiösen Gemeinschaft aus dem Bad in seinen Garten hinüber klang, erfreuen.